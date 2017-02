Fattal Jaef: “Estamos en crecimiento”

Comenzó su gestión con perfil bajo. Pero de a poco, con el correr del tiempo, la tarea de Roberto Fattal Jaef en la tesorería auriazul fue tomando una mayor dimensión. Hoy, y a pesar de mantenerse bastante por fuera de los medios, el responsable de las arcas de la entidad de Arroyito ha ganado reconocimiento en el Mundo Central.

Con un discurso tan técnico como práctico y entendible, Fattal Jaef aprovecha cada oportunidad que se le presenta para explicar los fundamentos de la política económica auriazul que, lógicamente, tiene al fútbol profesional como eje y centro de atención. Pero, además, en su afán de defender la gestión de esta comisión, el tesorero Canalla se toma la tarea de atender algunas consultas de socios e hinchas a través de su cuenta de twitter (@rsfattaljaef).

—¿Cómo está parado Central hoy dentro de la crisis que atraviesa el fútbol argentino?

—No hay que perder de vista que la crisis global que afectó al fútbol desde el punto de vista macro, a partir del viejo formato de AFA, a nosotros nos roza. Pero, afortunadamente, por una convergencia de circunstancias, tenemos muy buenas defensas. Quiero que todos los socios de Central sepan que durante 2016 teníamos que recibir unos 48 millones de pesos por derechos de televisión, y nos dieron 24. Entonces, para un club que está al día, tanto en lo que tiene que ver con sus empleados como con el plantel profesional, esta es una clara señal de que estamos en una etapa de crecimiento.

—En el último tiempo les ha tocado transferir al exterior a jugadores jóvenes. ¿No temen que esto resienta el proyecto deportivo de esta gestión?

—Esta es una materia opinable. Creo que la cuestión es la siguiente, nosotros tenemos la obligación de defender los intereses de Central, pero no podemos descuidar las expectativas del jugador desde el punto de vista humano. En este caso hay que aclarar que tanto en el caso de Cervi, como en el de Lo Celso, y en el de Montoya, nosotros no los hemos ofrecido en el marcado, los vinieron a buscar. Por ellos tuvimos demandas concretas, múltiples. Un ejemplo claro es el de Montoya, el más reciente, quien fue solicitado por clubes del ámbito nacional e internacional. Nuestra tarea, en estos casos, fue la de armonizar los intereses del club con las expectativas de los jugadores. Creo que los intereses de Central fueron rigurosamente defendidos porque vender al exterior es una decisión que también tiene que ver con la moneda de cobro. Nosotros podemos vender en el mercado interno, pero con la moneda extranjera sólo como referencia. Tenemos una triste experiencia en Central que fue la transferencia de (Federico) Carrizo a Boca. Esa venta se pactó en pesos, Boca pagó cómodamente, y reconoció un ajuste dólar de 8 a 9 pesos. Pero la operación terminó siendo una pérdida económica. Además de que el destino que se le dieron a esos ingresos, estuvieron lejos del fútbol profesional.

—Desde lo deportivo, se vienen seis meses atípicos, en los que no aparecen objetivos muy importantes por alcanzar. ¿Esto puede repercutir en lo económico?

—Las expectativas están presentes siempre. Seguramente que se multiplicarán desde mediados de año, cuando finalice el torneo y comiencen otras competencias. Eso requerirá esfuerzos adicionales para nosotros. En el fútbol no hay axiomas; si bien es cierto que la pelota es redonda, con el correr de los años ha ido cambiando su peso, así que se han dado modificaciones hasta en eso. Pero todavía no pierdo expectativas de lo que pueda pasar en este torneo. Y me apoyo en un ejemplo: Banfield, que tiene una formación menos dotada en lo cualitativo que Central, logró cinco triunfos consecutivos, me imagino que nosotros también lo podemos conseguir. Con una racha positiva de esa naturaleza, entiendo que tendremos posibilidad de posicionarnos mucho mejor en la tabla, y hasta ponernos a tiro de objetivos que, si bien no son los de punta, son altamente razonables y plausibles.

—A partir de las últimas transferencias han recibido una importante suma de dinero. ¿Tienen definido ya algún destino en particular para parte de esos fondos?

—No me gusta dar cifras de lo recibido por razones particulares. Por ejemplo, todavía no recibimos ni un euro por la venta de Montoya, y hemos tenido que librar pagos a AFA y a Futbolistas Argentinos Agremiados por más de un millón de dólares. Entonces, ¿cuáles son los destinos de estos ingresos? Cuando uno baja un activo, por ejemplo, la venta de un jugador, aparece otro activo, que es el dinero que ingresa. El destino de ese nuevo activo es, generalmente, parte de una estrategia. En este caso, por ejemplo, puede ser la compra del pase de José Leguizamón. O también puede ser pagar viejas deudas que depositaron a Central en el subsuelo institucional, juicios latentes que aparecen cada tanto y nos persiguen. En este punto, debo recordar que hemos pagado unos 200 mil dólares al club Everton de Chile por un futbolista que jugó un ratito en Central, cuyo nombre ni recuerdo (NdR. el uruguayo Nicolás Freitas). Con esto quiero decir que todavía estamos pagando deudas de gestiones anteriores, como el préstamo de Sebastián Abreu a Nacional de Montevideo. También tenemos una demanda del jugador (Yovanny) Arrechea, del América de Colombia, que ya hemos resuelto. Además de estos casos, no hay que olvidarse de que atendemos cuestiones de infraestructura y equipamiento. Hoy, todos los predios de Central tienen maquinarias de última generación. El estadio, que antes se regaba con agua sucia del foso, ahora cuenta con una perforación que permite extraer agua de las napas para el riego automático. Esas son inversiones. Acá el objetivo es ese, además de conservar recursos financieros para cuando las circunstancias lo exijan, y achicar pasivo, que es otra forma de fortalecer la economía del club. Ese es nuestro menú de aplicación de los recursos.

—Central busca un volante para cubrir la salida de Montoya. ¿Qué información tiene al respecto?

—No tengo información porque no hablé con el técnico de ese tema. Ya veremos qué se decide al respecto, porque también hay incipientes jugadores del club que buscan su oportunidad. Y, a lo mejor, puedan aprovechar esta chance. Lo que es cierto hoy es que tenemos un plantel relativamente corto para cubrir algunas posiciones, y hay que mirar ese detalle.

“¿Presidente? No es mi tiempo”

Queda más de un año por delante. Pero en algunos sectores de la vida política auriazul ya se habla, y también se tejen estrategias, de cara a las próximas elecciones, que deberían llevarse a cabo por octubre de 2018.

Sin una oposición consolidada como tal a la vista, flota la sensación de que la actual comisión directiva podría partirse de cara a las elecciones del año próximo. Y la versión se fundamenta, con lógica, recordando que el actual gobierno reunió fuerzas del “arco opositor” para conformar una agrupación (NdR. Foro Canallas Unidos) que se impuso con holgura en los comicios de 2014.

—Suena fuerte el rumor en el Mundo Central de que usted analiza la posibilidad de presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones, a mediados de 2018.

—En primer lugar, si en la calle se dice o se piensa eso, para mí es una distinción inesperada. En segundo lugar, yo soy muy partidario de la renovación generacional. Y esta comisión directiva tiene algunos dirigentes maduros, como es mi caso o el del presidente; y otros jóvenes altamente calificados para desempeñarse en cualquier cargo. Después, el futuro dirá…

—Pero, ¿le gustaría ser candidato a presidente?

—Creo que no es mi tiempo. Es una aspiración para cualquier centralista, no hay dudas de eso. Pero insisto, a esta altura, creo que ya no es mi tiempo, los años suman.

Central, el que vendió por más dinero

Según el sitio web español Transfermarkt, Rosario Central es el equipo argentino que vendió por más dinero en 2016. ¿La cifra? Hablan de 26.147.060 millones de dólares por las transferencias de cinco jugadores: Franco Cervi, Giovani Lo Celso, Marcelo Larrondo, Alejandro Donatti y Walter Montoya (aunque esta última negociación se consumó en enero de 2017).

Consultado al respecto el tesorero Canalla prefirió no opinar de los números que muestra el informe. De todos modos, la comisión directiva ya anunció para el corto plazo una asamblea informativa en la que se dará a conocer el monto que ingresó al club por las últimas transferencias.

Según Transfermarkt, “el pase de Giovani Lo Celso al PSG fue el más importante del equipo rosarino en la temporada pasada: 10.724.800 millones de dólares. Pero Central no dependió de un sólo jugador para alcanzar semejante cifra, porque los pases de otros dos canteranos, Walter Montoya y Franco Cervi, sumaron un total de 10.295.810 dólares”. El informe también consigna que, “además, Rosario Central vendió también a Marcelo Larrondo a River por 3.217.440 dólares (cuando lo había abonado 536 mil) y a Alejandro Donatti a Flamengo a cambio de USD 1.909.010”.

Por último, el sitio web español asegura que, “con estas cinco transferencias, Rosario Central vendió por más dinero que los cinco grandes del fútbol argentino”. Y especificó: “Boca lo hizo por alrededor de 23 millones de dólares (por el pase de siete futbolistas y sin contar la salida de Carlos Tevez), mientras que River lo hizo por 20.806.100 millones de dólares, también por la venta de siete jugadores”.

Aceleran por otro refuerzo

Rosario Central comienza una nueva semana de trabajo en esta larga pretemporada veraniega con dos focos de atención. Por un lado, Paolo Montero continuará con la preparación del equipo para el comienzo del torneo, que todavía no tiene fecha cierta. Por el otro, a la espera de que se aceleren las gestiones por el segundo refuerzo de este libro de pases. En este caso, en las próximas horas, el DT uruguayo le entregará a la dirigencia el nombre elegido para negociar en busca del reemplazo de Walter Montoya, recientemente adquirido por Sevilla de España.

En cuanto a la puesta a punto del equipo, Montero seguirá puliendo detalles de funcionamiento, en una semana de práctica que debería finalizar con un nuevo amistoso el próximo sábado con rival a confirmar.

Para ese compromiso, el sexto de este receso, Montero todavía no dispondría de Marco Ruben. El delantero transita la tercera semana de rehabilitación del edema óseo que le detectaron en el calcáneo izquierdo (talón). Otros dos que seguirá out son los defensores Mauro Cetto (se repone de un desgarro), y Javier Pinola (última etapa de recuperación de la fractura de tibia derecha que sufrió en octubre).

En cuanto al segundo refuerzo, la intención de la directiva auriazul es tratar de darle una solución al tema desde mitad de semana. Pero, para ello, antes tendrán que recibir el nombre del apuntado por Montero.

A los nombres de Lucas Romero, y Facundo Silva, se sumó el de Ramiro Carrera. Este mediocampista de 23 años, actualmente milita a préstamo en Gimnasia de La Plata, pero su pase pertenece a Arsenal de Sarandí. Y tras los sondeos que hubo, su posible contratación asoma tan compleja como las de Romero y Silva.