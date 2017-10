Piden el esclarecimiento de la muerte de un joven de 25 años

Cristian Gabriel Ordoñez tenía 24 años, estaba en pareja y era padre de un niño de 1 año y 8 meses y otro de 4 años. Era pintor, sabía también de los oficios de carpintero y herrero y con esos trabajos juntaba dinero para mantener su casa. Pero todos sus proyectos se truncaron cuando el 16 de octubre pasado fue detenido en Villa Gobernador Gálvez y trasladado a la comisaría 29ª en donde, de acuerdo a la versión oficial, se descompensó y tuvieron que llevarlo al hospital Gamen, primero, y luego al hospital Provincial de Rosario, en donde finalmente murió.

Este lunes, familiares y amigos de Cristian marcharon al Instituto Médico Legal (IML) y luego a la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), para que se agilice la autopsia y el esclarecimiento de su deceso.

En diálogo con El Ciudadano, la tía del joven fallecido aseguró que los médicos del hospital Provincial “no nos firmaron la partida de defunción y por eso no le practicaron la autopsia todavía”. De ser así, técnicamente la muerte de Cristian no está asentada en ningún lado mientras su cuerpo descansa en uno de los fríos compartimentos de la morgue.

“Estamos pidiendo que se acelere la autopsia y que intervenga la Corte Suprema. Los médicos del hospital Provincial no nos firmaron el papel de defunción y a partir de ahí empezamos esta lucha de ida y vuelta”, contó Adriana, tía del joven.

Cristian vivía en Villa Gobernador Gálvez, hubo un tiempo en el que tuvo problemas con las drogas pero desde hacía varios meses su vida dio un giro: asistía a reuniones en una iglesia evangélica y se esforzaba día a día por mantenerse en recuperación.

“También queremos que se le saque la carátula de choro porque no era así. Necesitamos que se sepa la verdad para que él pueda descansar en paz. Era un buen pintor y todo lo que pasó nos dejó bastante asombrados. Nos duele como familia que lo hayan escrachado como a un choro”, agregó Adriana.

Según dijo la tía del joven fallecido, lo primero que les dijo la Policía fue que “lo auxilió” cuando se descompensó en la comisaría. “Pero una médica del Provincial nos dijo que Cristian había entrado sin signos vitales y con sus riñones que no funcionaban. Hay un video que circula de cómo le pegaba la Policía pero los vecinos tienen miedo de hablar porque la comisaría 29ª es del barrio”, agregó en medio de la marcha frente a la sede del MPA.

“Hace una semana que el cuerpo está en el Instituto Médico Legal. Como familia vamos a seguir luchando y esperaremos a que la fiscal (Karina) Bartocci –de la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional– nos dé una respuesta pero nadie salió a hablar con nosotros”, concluyó Adriana.

Siempre de acuerdo a la versión brindada por voceros del MPA, el domingo 15 a la noche, un llamado al 911 alertó sobre la supuesta presencia de un joven que intentaba ingresar a una vivienda con intención de robo ubicada en Comandante Espora al 300, de Villa Gobernador Gálvez.

Fuentes policiales dijeron, además, que apresaron al joven con la ayuda de vecinos, ya que “estaba en estado de exaltación”. Fue trasladado a la seccional 29ª en donde se descompensó y de allí lo llevaron al hospital Gamen de VGG desde donde lo derivaron de urgencia al hospital Provincial de Rosario en donde murió en la Unidad de Cuidados Intensivos, cerca de las 19.

La familia de Cristian insiste con que la Policía lo golpeó brutalmente y exigió este lunes la intervención de un organismo superior para que se le practique la autopsia y se sepa lo que pasó.

En un comunicado que se difundió a través de las redes sociales, sus amigos y familiares escribieron:

“Ya hace una semana que estamos esperando para ver cual es la causa de su muerte donde para nosotros está claro que muere debido a los golpes de la Policia porque tenemos videos donde se ve como lo golpean mientras Cristian está descompuesto. Una mujer les dice que no le peguen y les pregunta quién es el chico, a lo que ellos le contestan que es un caco. Cristian sufrió una abstinencia a causa de que había dejado de consumir, estaba yendo a una iglesia evangélica, trabajaba y ponía mucho esfuerzo para mantener a su familia. Pedimos que se haga autopsia bien, que no quede como que quiso robar, que era un adicto porque ellos (por la Policía) están para detenerlo y que pague si fuese así, no para quitarle la vida”.