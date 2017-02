“Falsas promesas, ninguneo y amenazas de guerra”

La crisis en el Parque no se detiene. Los problemas se suceden día a día y las soluciones son escasas. Al paro con cuestionamientos de los profesores del Cienob, ayer se sumó un comunicado de los empleados del club, donde expresan que pusieron “paciencia y colaboración” y por ahora sólo recibieron “falsas promesas de pago y ninguneo”.

“Desde hace un tiempo venimos sufriendo desavenencias en el cobro en tiempo y forma de nuestros haberes. Hace años venimos teniendo paciencia y colaborando con nuestro querido club, tal como se nos solicitó reiteradas veces. Y ante reiterados reclamos y medidas de fuerza, lo único que recibimos son falsas promesas de pago, ninguneo, amenazas de ‘guerra’ y falsa de consideración humanitaria”, reza el comunicado.

Y continúa: “Creemos que la fuerza no debe venir de un partido o de gritar un gol, sino de la unión de todos los leprosos para apoyar no sólo este reclamo de los trabajadores, sino para unir las voces de reclamo en la búsqueda del Newell’s que todos queremos y merecemos. No queremos un Newell’s que duela, queremos un Newell’s respetado y que represente a todos, incluido los trabajadores”.

Para concluir: “Como empleados y avalados por Utedyc, convocamos a agitar los colores y reclamar como socios lo que a cada uno nos corresponde. Nunca más un club vacío, nunca más un club de pocos. Newell’s ante todo. Y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”.

Obviamente los empleados optaron por sacar aún más a la luz el conflicto, e incluso mostraron diferencias con los directivos al hablar de promesas incumplidas, ninguneo y amenazas de guerra.

Ayer se juntaron con el tesorero Alberto Sauro, quien se comprometió en saldar la mitad adeudada de enero. Pero por la tarde sólo un grupo recibió el pago prometido (administración y natatorio), mientras que el resto sólo cobró la mitad de esa mitad que les prometieron pagar el lunes pasado, por lo tanto la medida de fuerza continúa.

Por otra parte, mientras en el club esperan ansiosos el dinero de la rescisión del contrato de Fútbol Para Todos para cubrir los cheques que les entregaron al plantel para saldar la deuda atrasada (se dividió en marzo, abril y mayo), ayer trascendió que AFA habría recibido un reclamo vía TAS de la deuda que se mantiene con Sunderland por la compra de Scocco (las cuotas son de 600 mil dólares) y con Flamengo por Lucas Mugni. En este último caso, la Lepra adeuda 150 mil dólares, pero había trascendido que el club brasileño le había transferido la deuda al futbolista, aunque al parecer el reclamo llega vía Flamengo.

¿Y el tema del colegio secundario? Ayer la dirigencia canceló la deuda de haberes de enero y así se solucionó parte del conflicto.

En ese sentido, la dirigencia emitió un comunicado donde mostró cierto enfado por la decisión de los empleados de seguir de huelga. “El Club realizó ‘un gran esfuerzo’, a pesar de no haber recibido el dinero de AFA (entraría el 3 de marzo), y consiguió una parte de lo adeudado a los empleados. Es por ello que se logró abonar la totalidad de la deuda a los trabajadores del Cienob, del Complejo Acuático y también al sector de Atención al Socio. De esta manera, y teniendo en cuenta que ya se había abonado el aguinaldo, la deuda con el resto de los empleados, es de un cuarto del salario de enero. El personal decidió continuar con el paro de actividades”, reza el comunicado.

Isnaldo, al miércoles

La dirigencia leprosa tuvo ayer otro día movido, ya que el presidente Eduardo Bermúdez junto al vice Cristian D’ Amico viajaron a Capital por la Asamblea de AFA, pero antes hubo algunas reuniones para resolver algunos temas económicos y deportivos.

En ese sentido, la charla pactada con Fabián Soldini, para resolver la situación de Eugenio Isnaldo y de los juveniles que entrenaban en Bella Vista y debieron volver a Adiur se pasó para el próximo miércoles.

Soldini, gerenciador de Adiur y representante de Isnaldo y Scocco, pretende explicaciones sobre la salida de los juveniles del club de la zona oeste que entrenaban en Bella Vista y de la noche a la mañana los hicieron regresar a Adiur. Y tratar de llegar a un acuerdo sobre Isnaldo, ya que Osella insiste en sumarlo al plantel de primera. Por ahora Isnaldo entrena con reserva y no es tenido en cuenta ya que en junio queda libre. Pero Osella lo quiere y Bermúdez ya decidió reincorporarlo.

Por otra parte, ayer la dirigencia oficializó que el préstamo de Jacobo Mansilla por 18 meses tendrá un costo de 120 mil dólares, con una opción de compra de 280 mil. Lo que resta resolver es el pase de Unsain a Defensa y Justicia. El juvenil arquero ya pasó la revisión médica y espera el visto bueno judicial para confirmar la transferencia del 50 por ciento en unos 320 mil dólares limpios.

“Uno tiene la ilusión de pelear el título”

Néstor Moiraghi es titular indiscutido para Diego Osella, pero una lesión en la rodilla en la pretemporada no le permitió prepararse de la mejor manera. La demora en el inicio del torneo le vino bien al ex Olimpo y el DT podrá contar con una pieza clave de una defensa que llega averiada.

“No sé si me siento titular, pero creo estar haciendo bien las cosas para poder comenzar de ese modo. Creo que hemos hecho un buen semestre y estamos preparándonos para poder repetir lo mismo en lo que queda”, destacó el zaguero en diálogo con el programa “Una buena tarde”, por Radio Del Plata.

Moiraghi analizó el presente deportivo de la Lepra y confía en mantener el nivel que tuvo el equipo en el cierre del torneo. “Estamos bien, nos preparamos bien. Sabemos que tenemos que mantenernos así para poder conseguir algo en el próximo semestre”, comentó. “Los amistosos con Colón fueron positivos. El marco fue muy bueno en las dos canchas, la gente lo tomó como un partido oficial”, confió.

Obviamente el defensor no pudo evitar hablar de la crisis financiera que atraviesa el club. “Es complicado abstraerse de lo que sucede a nivel institucional, pero uno tiene que seguir haciendo lo que hace siempre”, señaló.

E hizo hincapié en la situación personal del plantel, que realizó algunas medidas de fuerza para poder cobrar. “La gente en Newell’s entendió de la mejor manera todo lo que sucedió y el club siempre estuvo respaldado. No quedaron secuelas”, dijo.

Por último, se mostró ilusionado con las chances que tiene el equipo en la segunda parte del torneo. “Uno siempre tiene la ilusión de pelear el título, y más si vemos el lugar de la tabla que ocupamos. Lo importante es mantener el nivel”, concluyó.