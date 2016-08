Falleció el cantautor Juan Gabriel

El cantautor mexicano Juan Gabriel, uno de los principales exponentes de la canción mexicana desde comienzos de la década del 70, murió hoy a los 66 años en su casa de Santa Mónica, en California, Estados Unidos, informaron diversos medios mexicanos e internacionales.

“Con gran tristeza les informo que Juan Gabriel #ElDivodeJuarez falleció hoy domingo 28 de agosto a las 11:40 de Sta. Mónica, California”, informó la periodista Mara Patricia Castañeda en Twitter.

Nacido como Alberto Aguilera Valadez, pero conocido como Juan Gabriel, había nacido en Paracuaron, el 7 de enero de 1950, y fue una de las figuras más exitosas de la canción popular mexicana de la decada del 70, además de músico, compositor, actor y filántropo.

Apodado El Divo de Juárez, Juan Gabriel incursionó en diferentes géneros, como las baladas, rancheras, boleros, pop, norteña, rumba flamenca, huapango, chicana, salsa, son de mariachi, new age, disco, country, big band y hasta canciones de cuna.

El 5 de octubre es conocido en Los Angeles como el Día de Juan Gabriel, instituido por el alcalde Tod Bradley en 1986, y desde el 2002 cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha ganado numerosos premios internacionales, y 1500 discos de Oro, Platino y Multiplatino.

En cine ha participado como actor en seis largometrajes, “Qué le dijiste a Dios”, “Nobleza ranchera”, “En esta primavera”, “El Noa Noa”, “Del otro lado del puente” y “Es mi vida”, y en series de televisión como “Hasta que te vi” y “La criada bien criada”.

Además de autor de temas como “Se me olvidó otra vez”, “Amor eterno” y “¿Por qué me haces llorar?”, entre muchos, es conocido por sus obras de caridad en favor de los niños en situación desafortunada, por ejemplo más de un centenar de ellos que viven en la escuela Semjase, en la ciudad de Juárez, Chihuahua, desde 1987.

Comentarios