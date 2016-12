Expensas y comprobantes de gastos deberán llegar por correo electrónico

El Concejo aprobó en la última sesión una ordenanza que establece un modelo único de liquidación de expensas en formato digital para los administradores de consorcios. Así, desde el momento de la implementación todas las administraciones deberán enviar un correo electrónico con las cuentas –agregando los comprobantes de respaldo digitalizados– a todos los consorcistas. “Los copropietarios de los inmuebles son la parte más débil de la relación contractual y terminan siendo vulnerados en sus derechos y es necesario establecer pautas de protección, para eso es que avanzamos en esto”, explicó la concejala del FPV Norma López, coautora de la iniciativa junto a Fernanda Gigliani, Eduardo Toniolli, Juan Monteverde y Diego Giuliano.

El objetivo de la ordenanza, marcaron los autores, es ganar en claridad y proteger a los inquilinos, además de que los copropietarios de una propiedad horizontal puedan acceder a través de su correo electrónico al detalle de las contrataciones y arreglos del edificio, y a todos los comprobantes de los pagos realizados. La ordenanza también promueve la utilización de un formulario único para la liquidación de las expensas y a la bancarización de los ingresos y egresos del consorcio.

“Lo que votamos ayer (por el jueves), tiene que estar promulgado por la intendenta Fein y luego será notificado. Hay que entender esto como un gran avance que le dará transparencia y seguridad tanto a la vida como a los bienes de las personas”, detalló López.

La concejala del Frente para la Victoria expresó que estas medidas son una forma de que los copropietarios y propietarios puedan abonar sus expensas a través de sus cuentas bancarias en forma online. De igual modo, las personas mayores o no habituadas al uso de internet podrán solicitar que la liquidación se les envíe de manera impresa.

“Vemos que a la hora de pagar las expensas no se sabe bien qué es lo que uno está pagando. No hay acceso a las facturas de arreglos y contrataciones, se han conocido casos de facturas truchas y pagas. Son muchas las dudas de los vecinos ante los altos costos que abonan. Muchas veces los administradores no tienen un accionar transparente con los consorcistas”, recalcó la edila.

En esa línea, López recordó el incendio del edificio de Laprida 972. “Es el mejor de los malos ejemplos. A los vecinos les decían que se pagaba un seguro que nunca se pagó, y no había manera de que llevaran un control. A partir de ahora eso cambiará”, sostuvo la concejala.

El hecho al que se refería ocurrió el pasado miércoles 3 de febrero, cuando una persona ingresó a la cochera del edificio presuntamente para robar, y para ocultar sus huellas desató un incendio en el que fallecieron dos personas: Elisa Demaría, de 98 años, que murió por asfixia cuando intentaba alcanzar la azotea y Elías Aguirre, de 84 años, quien llegó a ser internado en un hospital pero no sobrevivió.

Luego del siniestro, que destruyó varios espacios comunes de la propiedad horizontal y de que la Justicia determinara que había sido intencional, los vecinos se enteraron de que, a pesar de que la administración del inmueble presentaba en el detalle de las expensas el pago de un seguro a la empresa San Cristóbal, el edificio no estaba cubierto.

Qué se envía por e-mail

El detalle de la liquidación de expensas deberá incluir:

Datos del administrador: nombre, domicilio, teléfono, Cuit o Cuil, número de inscripción en el Registro, que es obligatoria.

Datos del consorcio: número de Cuit y clave de identificación en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontales (Suteryh), el gremio que representa a los encargados.

Detalle de los ingresos y egresos del mes anterior y el activo o pasivo total.

Nombre y cargo del personal del consorcio, indicando categoría del edificio, número de Cuil, sueldo básico, horas extras detalladas, período al que corresponde el pago, detalle de descuentos y aportes por cargas sociales a cargo del consorcio (en caso de corresponder).

Detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando trabajo realizado, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota que se abona.

Detalle de pagos por seguros, indicando nombre de la compañía, número de póliza, tipo de seguro y número de la cuota que se abona.

Detalle de los honorarios por administración, importe total y período al que corresponde.

En caso de que existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el consorcio sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo (número de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital reclamado.

Resumen de movimientos de la cuenta bancaria del consorcio correspondiente al mes anterior.