Ex All Blacks brindará una clínica en GER

En el marco del convenio entre la provincia de Santa Fe y la Auckland Rugby Academy, estarán presentes Ant Strachan (director de la Auckland Rugby Academy), Brent Semmons (coach de la Auckland Rugby Academy) y Juan Pablo Sahilices (PF de la Auckland Rugby Academy). La clínica se realizará el jueves desde las 19 en las instalaciones que el club Gimnasia y Esgrima de Rosario posee en el Parque Independencia.

El evento además cuenta con el aval de la Unión de Rugby de Rosario y es una oportunidad muy importante para capacitarse con hombres de rugby de la tierra de los bicampeones del Mundo: los All Blacks.

La participación es libre y gratuita. Los interesados deberán escribir a [email protected], mencionando datos personales y el club al que pertenecen.

Anthony Duncan Strachan jugó 11 test matches con la camiseta de los All Blacks entre 1992 y 1995. Para el ex All Black y ahora director de la Academia de Alto Rendimiento de la Unión de Rugby de Auckland será la segunda visita a Rosario, ya que en agosto de 2014 también estuvo compartiendo sus conocimientos en el Parque Independencia.