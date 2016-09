Estudiantes ganó en Tucumán y es líder con puntaje ideal

Estudiantes de La Plata venció esta tarde a Atlético Tucumán por 2 a 0, en el duelo de punteros correspondiente a la tercera fecha del torneo de Primera División, en el que se mantiene como uno de los punteros.

El delantero Carlos Auzqui, a los 32 minutos del primer tiempo, y a los 8 del complemento, marcó los dos tantos del “pincha” que ahora tiene puntaje ideal y es uno de los punteros.

Los primeros 20 minutos del partido fueron aburridos, en parte porque el equipo tucumano no encontró los caminos para quebrar el cerrojo defensivo que propuso Estudiantes, que tampoco se destacó por su virtud ofensiva.

Sobre los 22 el “decano” hizo la mejor jugada hasta el momento, cuando Mendoza combinó con Leyes, éste estiró para la “Pulga” Rodríguez y el remate del delantero se fue muy cerca del travesaño.

Estudiantes poco hizo en ataque, pero la primera vez que pisó el área local facturó, luego de un muy buen pase en profundidad de Lucas “Titi” Rodríguez a Auzqui, y el delantero no perdonó ante Lucchetti y definió junto al poste izquierdo.

En el inicio del segundo tiempo Estudiantes a punto estuvo de aumentar, luego que el remate de Auzqui rebotó en el poste izquierdo de Lucchetti.

Sin embargo, Atlético no tuvo una buena jornada, porque Bruno Bianchi dejó corto un pase para Acosta y la rápida reacción de Auzqui le permitió llevarse el balón y tomarse el tiempo necesario para definir ante un Lucchetti ya condenado.

Sobre los 17 la “pulga” Rodríguez envió un centro que conectó Menéndez, pero el cabezazo del delantero se fue cerca del poste derecho de Andújar.

Atlético trató de encontrar las variantes posibles para poder llevar peligro al área de un Estudiantes que se refugió en demasía en su área y el “decano” intentó llegar al gol.

Pero cada vez que Atlético tuvo una ocasión chocó con la humanidad de Andújar, como a los 23 y 25, que despejó los remates de Rodríguez y Leyes, respectivamente.

Atlético se repitió en la manera de atacar, con centros al área de un Estudiantes experto en el juego aéreo, y si bien el “pincha” tuvo alguna otra ocasión a su favor, el resultado no se modificó.

Síntesis:

At. Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Franco Sbuttoni, Pablo Cáceres; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Lucas Villalba, Luis Rodríguez; Javier Mendoza y Cristian Menéndez. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Leandro González Pirez, Lucas Diarte; Santiago Ascacibar, Rodrigo Braña; Gabriel Graciani, Lucas Rodríguez, Carlos Auzqui; Ignacio Bailone. DT: Nelson Vivas.

Gol en el primer tiempo: 32m Auzqui (E).

Gol en el segundo tiempo: 8m Auzqui (E).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Alliendro por Villalba (AT) y Luis González por Mendoza (AT), 16m Julián Marchioni por Rodríguez (E), 21m Augusto Solari por Graciani (E), 32m Cavallaro por Braña (E), 38m Méndez por Mendoza (AT).

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Silvio Trucco.

