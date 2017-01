Estellés y la racha de Northampton

Northampton Saints volvió a ganar. Fue el tercer triunfo consecutivo que logra el equipo el rosarino Juan Pablo Estellés en la Premiership inglesa, ayer por la 13ª fecha sobre Bristol por 32 a 26. Desde que el back formado en Atlético del Rosario debutó, dos fechas atrás, el conjunto inglés no para de ganar. Se viene un párate por Copa de Europa y la acción vuelve el próximo 10 de febrero con la 14ª jornada, los Saints (33 puntos) visitarán a Bath (38 puntos). Será un duelo muy importante porque los visitantes podrán achicar la diferencia y seguir escalando posiciones en la tabla.

“Por suerte de a poco voy jugando un poco más. Hoy (por ayer) la verdad que era un partido clave para ponernos ahí arriba. Bristol venía jugando muy bien, levantó los últimos partidos y fue un partido palo a palo. La verdad que lo sacamos adelante”, expresó Estellés a El Hincha en un contacto después de finalizado el encuentro en el histórico Franklin’s Garden, hogar de los Saints. El ex capitán de Plaza ingresó a los 11 minutos del primer tiempo por la lesión de Jamie Elliott.

El local era amplió favorito para superar a Bristol, pero el buen momento de la visita complicó todo. A ocho minutos del epílogo el encuentro estaba igualado en 26 tantos. La defensa visitante cometió una infracción que el apertura de los Saints Stephen Myler cambió por tres puntos y le dio la ventaja al local. Cuatro minutos después Northampton le bajó el telón al encuentro, el recién ingresado Harry Mallinder acertó un drop y dio cifras definitivas al marcador por 32 a 26.

El próximo fin de semana se viene fecha de Copa de Europa. Y el rosarino se refirió a las chances de estar en el equipo. “Desgraciadamente ya estamos afuera de pelear por entrar en definición así que no sé qué harán los entrenadores; por ahí algunos descansan pero ojala me toque jugar”, dijo Estellés.

Sin chances de continuar en la competición continental, Northampton le apunta a las semifinales de la Premiership y para poder lograr dicho objetivo deberá triunfar en la visita que realizará en la próxima jornada a Bath.

“Me quedo hasta el final de la temporada”, confesó Estellés, que le tiene mucha fe para que su equipo llegue muy lejos.

Otra caída de Racing

Racing 92 perdió ayer en París ante Munster por un contundente 32 a 7 y cuando faltan dos jornadas para cerrar la fase de grupos de la Copa de Europa, ya no tiene chances de clasificar a cuartos de final, en la competición europea que en la pasada temporada lo tuvo como finalista. En el elenco parisino fue titular el rosarino Juan Imhoff, pero el ex Duendes jugó como fullback.

El partido, pospuesto perteneciente a la primera fecha de la Heineken Cup, se debió a la muerte del entrenador del equipo irlandés Anthony Foley, a quien se le rindió un sentido homenaje antes del kick off.

Racing 92 jugó cuatro partidos en la Copa de Europa y no pudo ganar en ninguno. Ayer ante Munster presentó una formación alternativa para preservar titulares pensando en el Top 14 francés, ya que las chances de lograr el pasaje a cuartos de final estaban cerradas.

El primer tiempo finalizó a favor de la visita por 25 a 0. El dominio irlandés en París no se detuvo, a los 15 minutos del complemento el kiwi Tyler Bleyendaal acertó la conversión por el try de Niall Scannell dejando 32 a 0 el score. Después Racing descontó pero el encuentro ya estaba definido.

La quinta jornada tendrá el siguiente cronograma: viernes 13: Leinster vs. Montpellier; sábado 14: Glasgow vs. Munster; Racing 92 vs. Leicester; Connacht vs. Zebre; London Wasps vs. Toulouse; Northampton vs. Castres; domingo 15: Scarlets vs. Saracens; Bordeaux vs. Clermont; Toulon vs. Sale Sharks y Exeter vs. Ulster.

Duelo de titanes

Desde las 16.30 por Espn 3, cierran la 16ª fecha del Top 14 francés, Clermont -sin el rosarino Patricio Fernández Fiant lesionado- frente a Toulon. El local quiere recuperar la punta del certamen, hoy a manos de La Rochelle. En tanto, la visita tiene como objetivo triunfar para escalar posiciones y acercarse a los líderes.