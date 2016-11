Este viernes no habrá clases en todo el territorio provincial

El viernes no habrá clases tanto en las escuelas públicas como privadas de la provincia de Santa Fe. Los gremios docentes de todo el país realizarán una jornada de lucha impulsada por las dos CTA, a la cual adhieren Sadop y Amsafé, y cuyo reclamo central es la reapertura de las paritarias en materia salarial.

En el caso de los docentes públicos, aún se encuentra a consideración de los afiliados la metodología a seguir, aunque todas las mociones incluyen la medida de fuerza del viernes pero difieren en cómo continuar el plan de lucha la próxima semana.

De esta manera, hoy finaliza la votación en las escuelas y mañana se realizará la junta provincial de Amsafé, donde contarán los votos de las 19 departamentales. El gremio de los docentes públicos ya realizó cuatro paros tras la reanudación de las clases después del receso de invierno en reclamo de la reapertura de paritarias.

En declaraciones a El Ciudadano, el secretario gremial de Amsafé provincial, Javier Almirón, explicó: “Todas las mociones que se pusieron a votación incluyen la adhesión a la jornada nacional de paro. Difieren en cómo continuar con el plan de lucha para la próxima semana. El pedido central es la reapertura de paritarias, la mejora salarial, de asignaciones familiares, y demás temas pendientes de la última paritaria provincial que no se abordaron por parte del gobierno provincial”.

La ministra de Educación santafesina, Claudia Balagué, anunció que la provincia no rediscutirá salarial en lo que resta del año, pero sí otros temas que atañen a la paritaria, a lo que Almirón respondió: “No hemos tenido respuesta a ningún reclamo. Con respecto al tema concursos, sacando fechas de algunos traslados, no tenemos cronogramas ciertos de concursos ni de traslados. Los que estaban pendientes no se resolvieron, la estabilidad laboral de todos los programas educativos sigue sin resolverse, incluso lo que tiene que ver con las escuelas de verano que anunció la provincia. En ese sentido, no hay avances”.

Por parte de Sadop, el gremio de los docentes privados de la provincia, comunicaron su adhesión a la jornada nacional del viernes “por la reapertura paritaria, el tratamiento del proyecto de Concursos y Escalafones en escuelas privadas, contra la aplicación del régimen conocido como la tablita, en contra del feroz ajuste económico que golpea a nuestro salario y contra los tarizafos impuestos por el gobierno, tanto provincial, como nacional”.

Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario, remarcó su preocupación por declaraciones de la ministra Balagué, donde dijo desconocer el proyecto que impulsa el gremio contra despidos arbitrarios en el ámbito privado de la educación.

“El diálogo es nulo, no hay ninguna comunicación oficial, no se comunicó para discutir concursos y escalafones ni para el debate de una nueva ley de educación y ahora desconoce la ley de despidos. Es bastante grave”, remarcó Lucero al ser consultado por este medio.

“Estamos muy enojados con estos dichos de la ministra que ocultan la problemática que atraviesan los docentes privados. Es una iniciativa que se conoce bien y que incluso fue votada por todos los diputados del Frente Progresista”, agregó.

Lucero recalcó que no mantienen “ningún tipo de diálogo” con el ministerio. “Se cortó (la comunicación) por parte de ellos. Es muy llamativo el corte después del segundo semestre. Se esconde del diálogo con los sindicatos”, abundó.

“Tienen vergüenza de lo que han firmado (en relación con la paritaria provincial). Este año el monitoreo del poder adquisitivo ya no se va a poder dibujar porque el aumento de los salarios va a ser menor que la inflación”, finalizó Lucero.

Además de la reapertura de la discusión salarial, el paro a nivel nacional del viernes demanda: una ley nacional de Financiamiento Educativo, el cese de despidos, la continuidad de los programas nacionales socieducativos y el fin del impuesto a las Ganancias a los salarios de los trabajadores.

“La paritaria sigue abierta pero no en lo salarial”

“No va a haber apertura en lo salarial, siempre aclaro que la paritaria sigue abierta, estamos trabajando los concursos docentes en estos días”, insistió la ministra de Educación de la provincia Claudia Balagué para sepultar las expectativas de los gremios de rediscutir la política salarial en lo que resta del año.

“Hemos concursado directivos, supervisores, docentes de secundaria, de primaria. La verdad es que en este momento quiero revalorizarlo, porque cada titularización significa estabilidad laboral para miles de docentes”, agregó la funcionaria provincial en el programa Rosario De Tarde de canal 5.

“En un momento donde vemos despidos, en el ámbito público nacional, en el privado, disminuciones de presupuestos, la provincia de Santa Fe hace todo lo contrario, sigue titularizando a sus docentes, incrementando el número de horas cátedra, abriendo nuevas escuelas. Una dinámica de ampliación de las fronteras educativas muy pero muy importante”, expresó Balagué, quien aseguró que la educación se lleva entre el 33 y el 35% del presupuesto santafesino.

La ministra ya posa la mirada para el año próximo, con la expectativa de iniciar el ciclo lectivo el 6 de marzo e indicó que la discusión por la recomposición salarial comenzará a principios de 2017: “En enero ya comenzamos a hablar. A veces no aparece en los medios porque comienzan las reuniones de comisiones técnicas, comienzan un montón de procesos previos a sentarnos públicamente en una paritaria”.