“Este disco podría ser un día cualquiera en la ciudad”

Indios, la banda de indie rock rosarina que hace algunos años se radicó en Buenos Aires y obtuvo un importante reconocimiento, editó un nuevo disco. El material tendrá su presentación local este sábado, a las 23.30, en la Sala de las Artes (Suipacha y Güemes). Asfalto, tal el nombre del nuevo disco, viene a suceder a Indios, material con el que fue señalada por Adrián Dárgelos como una de las mejores bandas del nuevo rock nacional, llamando la atención de la revista Rollings Stone, que los postuló como los hacedores de uno de los mejores shows under a nivel nacional. Y el broche de oro: ganaron un Carlos Gardel a mejor álbum nuevo artista pop en la última edición de estos premios a la música. Así llego Indios a su nuevo CD: buscando alejarse un poco de lo hitero del material anterior, con las guitarras y la voz al frente de cada canción y apoyándose en la coproducción de Diego Uma (Babasónicos) y Coti Sorokin.

El fin de semana, Joaquín Vitola, la voz de Indios, pasó por Rosario. Vino a acompañar a su hermana Sofía, más conocida como Potra, que el sábado toco en Downtown junto a Rosario Ortega. “Amamos Rosario, venimos siempre. Es como canta Fito, el rosarino que está viviendo en otra ciudad, viene a Rosario y le pinta una sonrisa. Es una ciudad muy hermosa visual y culturalmente. Tenemos la bandera de Rosario siempre”, dijo el músico a El Ciudadano.

“El viaje lo iniciamos con la inquietud de buscar nuevas sensaciones y explorar lo desconocido”, expresó sobre su ida a Buenos Aires. “Elegimos Capital porque toda la semana hay movida, una propuesta o un lugar para tocar”, agregó.

“Fue un empezar de cero, sin el apoyo incondicional de la gente que te quiere; como un juego. Ver qué nos pasaba con la música, tocándola en un lugar donde nadie nos conocía”, confesó. Y continuó: “Esa experiencia nos encontró en la música y eso se ve reflejado en el nuevo disco”. Así el vocalista introdujo a Asfalto, un material en el que aseguró que profundizaron “un estilo propio, no repetirse, tocar otras cosas, cantar otras cosas”. Y la comparación con el material debut es inevitable: “No está ese amor de contacto sensual sino otro tipo de amor y desamor, esa perdida del amor que te permite encontrar, en esa oscuridad, la luz”.

Al describir el cambio, Vitola lo relaciona directamente con “ése salir de casa”: “Tiene que ver con salir del «lecho materno», con perder esa seguridad. Tener que valerte por vos mismo, inevitablemente, te lleva a sensaciones nuevas. No podría haber sido de otro modo”, confesó.

Así, Asfalto se presenta como un disco menos hitero que el anterior, más tranquilo, “menos bit”. “Este disco tiene más baladas, otras influencias”, dijo Vitola sobre el material que toma el nombre del primer tema de su tracklist. “En el asfalto hay / restos de sangre, / en el asfalto hay / restos de lágrimas. Y también hay dolor, / y también hay amor, / todo eso hay en el asfalto”, reza la canción. “Tiene otro color –describió–. No le falta luminosidad pero sí lo veo más profundo. Elegimos ese título porque representa la mudanza, el perder la lucidez (segundo track) en una gran ciudad que nunca duerme y en la que no sabés cuando es de día o de noche, si está amaneciendo o atardeciendo. Es lo que vivimos en estos años y se refleja en la canción. También en el hecho de haber estado en México por muchos meses, y Rosario. Cada vez hay más asfalto, construcciones y edificios. El titulo representa la obra; este disco podría ser un día cualquiera en la ciudad, de alguien que va pasando por distintas situaciones”.

Lo nuevo “tiene otra sonoridad” dentro del estilo de una formación que su líder define como “una banda de canciones”. “De un rock sensible, podría decir (risas). Uno quiere siempre escapar de la etiqueta, no por estar peleados con ningún estilo, sino porque buscamos una sonoridad que no exista y lo primero que tenés que hacer para eso es olvidarte de todas las etiquetas. Esa es la pulsión vital que le da vida a la banda”.

Pinceladas de experiencia

Según relata quien comparte la formación en Indios con Nicolás De Sanctis, Patricio Sánchez Almeyra, Guillermo Montironi, Agustín Majdalani y Federico Pellegrini, Uma y Sorokin se acercaron a la banda para trabajar juntos. “Diego produjo tres temas del disco y Coti dos. Fue una coproducción. Se acercaron y nos pareció que estaba buena la experiencia de tener esa mirada externa. Estábamos en pleno proceso de producción. Creo que fueron muy astutos en darse cuenta que la banda entendía muy bien por dónde quería ir y aportaron detalles que hacen a la pintura, cosas claves. Le dieron al disco algunas pinceladas claves”.

Concretamente, ajustaron el tempo, agregaron arreglos corales e instrumentación. “Diego es muy bueno en la percusión, incorporaron instrumentos no convencionales; fue una gran experiencia. Ellos tienen mucho disco encima”, completó.

A la distancia

Al comparar la escena musical rosarina con la porteña, Vitola no encuentra grandes diferencias. “Lo que sí hay son millones de personas más”, dijo. Y continuó: “Eso hace que hasta los lunes haya movida. Pero creo que, en esencia, tiene muchas similitudes, estamos muy cerca. Allá hay personas de todo el mundo y de todo el país, entonces lo hace interesante y creo que le debe dar un matiz distinto a la ciudad misma”, opino.

“Córdoba es un poco más distinta”, lanzó. “Allá hay muchos productores jóvenes poniendo bares y una movida pop y folk muy fuerte. En Rosario, también hay muy buen folk, es bien cancionera; está Juani Favre haciendo temas como bien glam, cosas más pop como Lesbiano o Dani Pérez con Los Sucesores. Hay muchas cosas realmente”, concluyó.

Acerca de “Asfalto”

Asfalto, compuesto por once nuevas canciones, fue grabado entre septiembre de 2016 y marzo de 2017 en los estudios Romaphonic, Yuno y Spector, en Buenos Aires, además de Sony Music México. Y el mastering estuvo a cargo de Greg Calvi en los estudios Sterling Sound de Nueva York. “El disco habla sobre nuestra nueva vida en una gran ciudad, las letras son el reflejo de todo lo que nos pasó y vemos qué pasa en el mundo desde el disco anterior hasta éste”, señaló Joaquín Vitola.

Las entradas

Las entradas para el show que Indios ofrecerá este sábado en su esperado egreso a la ciudad, se venden anticipadas en Amadeus Rock (Córdoba 1369, local 9), España Mini Bar (España 1040) y Chipaco Bar (Comenius 8212).