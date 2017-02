Estatuto aprobado sin aval de Fifa y Conmebol

La Asociación del Fútbol Argentino aprobó ayer su nuevo Estatuto sin el aval de la Fifa ni de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en un aspecto clave como el examen de idoneidad de sus dirigentes. Y mientras transcurría la asamblea extraordinaria en Ezeiza, Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) convocó a una retención de tareas, lo que hace improbable que los campeonatos se reanuden a partir del viernes próximo.

A su vez, los asambleístas definieron que el próximo 29 de marzo se elija el nuevo presidente que asumirá en reemplazo de Armando Pérez, titular del Comité de Regularización, y establecieron del 4 al 8 de marzo el plazo para presentar las candidaturas.

La aprobación del Estatuto como marco general se produjo con 68 votos afirmativos y cuatro abstenciones en una asamblea extraordinaria de la que San Lorenzo retiró a su miembro, el vicepresidente segundo Roberto Álvarez, por disidencias políticas.

El club de Boedo no quiso aceptar lo mocionado posteriormente por el presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile, en relación al artículo 87 del Estatuto, que se discutió hasta las 16 en un hotel del microcentro porteño y que originó una demora de dos horas en la reunión de Ezeiza.

La Fifa y la Conmebol le plantearon a los asesores legales de AFA que la dirigencia internacional debía conformar el tribunal encargado de evaluar la integridad de los aspirantes a presidente y vicepresidente de la AFA, algo que encontró fuerte resistencia en la directiva local.

Por esa razón, en la asamblea fue Achile el encargado de proponer una enmienda a ese artículo para que el examen de idoneidad quede a cargo del tribunal de ética del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, cuyo vicepresidente segundo es Daniel Angelici, titular de Boca.

De ese modo, los dirigentes de AFA se asegurarían la habilitación de la candidatura de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de Barracas Central, que de momento es el único aspirante al sillón de Viamonte 1366.

La controversia del artículo 87 dejará más tela para cortar en los próximos días, pues el argentino Jair Bertoni, miembro de la Fifa que fue invitado a la reunión de Ezeiza, avisó que esa modificación “atenta contra los principios de gobernabilidad de la Fifa”.

“Lo vamos a trasladar al Consejo de la Fifa, que será el que tome la decisión al respecto”, aseguró el hijo de Daniel Bertoni, el ex delantero campeón del mundo en 1978

Agremiados: más leña al fuego

Mientras se expresaba esa diferencia en la asamblea extraordinaria, Agremiados decidió una retención de tareas por los salarios caídos de sus representados, lo que puso más incertidumbre en relación a la vuelta del fútbol el primer fin de semana de marzo.

Mediante un comunicado, la entidad gremial reclamó a la AFA que retenga la suma de 260 millones de pesos para la cancelación de los haberes impagos, de lo contrario no prestarán servicio a partir de la fecha estipulada por entender que “no están dadas las condiciones para jugar”.

A partir del miércoles próximo, que será el primer día hábil luego de los feriados de Carnaval, la AFA debería recibir los 390 millones de pesos del gobierno nacional luego que se aprobara ayer la rescisión el contrato de Fútbol para Todos (FPT).

Ello siempre y cuando no prospere un amparo realizado ayer por la legisladora porteña Graciela Ocaña ante la jueza federal María Servini para impedir que el Estado gire ese dinero a los clubes, debido a la existencia de una causa que investiga irregularidades en el manejo del dinero del FPT y en la que están procesados, entre otros, los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández, más el ex titular de AFA Luis Segura.

Finalmente, la asamblea le confirió al nuevo comité ejecutivo la potestad de reglamentar la Superliga, el cuerpo dirigencial autónomo en relación a la AFA que será encargado de organizar el campeonato de Primera División a partir de la próxima temporada.

De esta manera y más allá de las definiciones a las que arribaron los dirigentes, tras la “bomba” de Agremiados habrá que esperar para saber si la pelota vuelve a rodar en la Argentina el próximo 3 de marzo.