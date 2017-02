Estatales piden más en paritarias provinciales

Con bemoles, los gremios estatales, incluidos los médicos, señalaron que no aceptarán un aumento del 18 por ciento en paritarias. Los municipales anunciaron que se reunirán con autoridades de gobiernos locales y provincial y no aceptarán la cifra por entonces marcada por el entonces ministro de Economía Prat Gay sobre la inflación del 2017. Los médicos, que tendrán próximas reuniones la semana que viene, descartaron aceptar algo menos del 32 por ciento. Insistieron que existe un porcentaje de inflación que no fue saldado en la paritaria 2016.

Con orejas limpias

“Iremos a escuchar, esperamos que haya propuesta razonable”, indicó el secretario general del sindicato de municipales, Antonio Ratner, sobre la reunión que tendrán con autoridades en la capital santafesina. “Si vienen con una propuesta del 18 por ciento de aumento habrá contundente rechazo y abre puertas para una confrontación difícil. Es un disparate”, desafió el gremialista y agregó que también debe haber un aumento considerable en las partidas de Asignaciones familiares.

Mínimo

Lorena Almirón, secretaria adjunta de ATE Rosario, que este martes se movilizó frente al edificio local del gobierno santafesino, pidió que ningún trabajador cobre menos de 25 mil pesos. “Es lo mínimo que hoy tendría que estar ganando una familia tipo de dos adultos y dos niños de edad escolar”, dijo en declaraciones a LT8. También indicó que si bien el gobierno local y provincial establecieron “que no hay suelo ni techo” en la paritaria, será importante conseguir un aumento considerable. “El 50 por ciento de los trabajadores estatales de la provincia estamos por debajo de la canasta familiar”, explicó la gremialista.

Cuidado esencial

El miércoles representantes de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) se reunirán con autoridades provinciales para iniciar formalmente la mesa paritaria. Plantearán un piso de 32 por ciento de aumento. El secretario del gremio, Eduardo Taboada, adelantó que se trata de un cálculo sencillo: “Entre un 6 y 7 por ciento es lo que no conseguimos en 2016 y estamos atrasados. A eso sumamos un 25 por ciento que estimamos será la inflación de este año. Para nosotros no es de 18 por ciento”, dijo el sindicalista a Radio SI. “Va a ser una discusión bastante larga, pero sabemos que, como no se usa el mismo criterio que en Buenos Aires (donde las evaluaciones entre gobierno y gremio son trimestrales), es importante definir un porcentaje que sirva para el semestre completo”, indicó Taboada, quien sumó otros problemas que exceden a lo salarial: ropa de trabajo y régimen de suplencias e ingreso.