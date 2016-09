¿Están preparados los pibes?

¿Están los juveniles de Newell’s preparados para jugar en primera? La eliminación de Newell’s de la Copa Santa Fe disparó el debate respecto a si los juveniles pueden ser una alternativa válida del primer equipo o si Diego Osella estuvo bien en traer ocho futbolistas para completar el plantel con el que afrontar este torneo.

Juan Pablo Vojvoda fue el primero en salir a ‘bancar’ a los suyos. “Son jugadores jóvenes y apuesto por ellos. Un resultado negativo no me tapa todo lo bueno que estos chicos me brindaron. Confío en la proyección de estos jugadores porque los veo todos los días y sé que Newell’s podrá contar con ellos el día de mañana en primera”, sostuvo el entrenador de la reserva leprosa apenas consumada la eliminación.

Y algo de razón tiene: sus jugadores se coronaron campeones el 31 de mayo ganándole la final a River por 3-2 en el Marcelo Bielsa luego de adjudicarse su zona con diez victorias, dos empates y cuatro derrotas. Y la base de ese equipo es la misma con la que Newell’s afrontó los cuatro partidos de la Copa Santa Fe.

Es cierto que en este certamen no sólo no pudo ganar ninguno de los cuatro encuentros que disputó sino que tampoco logró convertir un gol. Y eso que venía de debutar en el torneo de reserva con un 3-0 ante Quilmes como visitante y que en el semestre pasado este mismo equipo hizo arriba de 30 goles.

¿Habrá incidido el contexto, el tener la responsabilidad de representar al club en un torneo en el que supuestamente iban a jugar los titulares? Quizás. A Newell’s le costó imponer su habitual ritmo de juego en los cuatro encuentros que sostuvo, más allá de que en todos dispuso de chances claras para marcar.

Es cierto que enfrentó a dos equipos semiprofesionales (Puerto San Martín y Sportivo Las Parejas) y que la serie de cuartos de final fue ante Central, con todo lo que significa el Clásico, en cualquier categoría o deporte, en la ciudad.

También lo es el hecho de que hoy la reserva es el último eslabón en el proceso formativo de los juveniles. O sea, estos jugadores, todos menores de 22 años, están aún en etapa de maduración y aprendizaje deportivo.

Muchos han ‘sufrido’ el estar hasta el semestre pasado en el plantel profesional, y hasta dentro del equipo titular con buenas actuaciones, a quedar relegados por la llegada de futbolistas que fueron pedidos por Osella y tener que volver a reserva a demostrar lo suyo. Eso también es parte de su formación, pero no siempre es tan sencillo de asimilar para los más chicos. Y tampoco el primer equipo ayudó a aquellos que pisaron la primera para que pudieran consolidarse.

Siempre es más fácil la inserción de futbolistas juveniles en un contexto de estabilidad deportiva.

“No nos olvidemos que estos chicos son jugadores de reserva y necesitan este paso para llegar mejor formados a primera. Este torneo les sirvió para eso por el ambiente y el contexto en el que se han jugado estos partidos. El balance de la Copa Santa Fe fue bueno en cuanto a la participación de jugadores jóvenes del club. Les va a servir en esta etapa formativa en la que se encuentran”, consideró Vojvoda en las últimas horas respecto a la participación leprosa en el torneo.

Para muchos, la eliminación de Newell’s de la Copa Santa Fe es la excusa perfecta para justificar la postergación de los juveniles, argumentando que no están a la altura de las circunstancias. La realidad es que las ocho incorporaciones llegaron antes de que el equipo quedara fuera de competencia. Es decir, que el cuerpo técnico de primera entendió hace tiempo, incluso apenas consumado el título de reserva, que era necesario sumar futbolistas titulares y de recambio que tuvieran más experiencia. Aunque bien vale una aclaración: Facundo Quignón tiene 23 años y Leandro Vega 20.

Como no debió ser determinante considerar que todos los juveniles están para jugar ya en primera por haber sido campeones de reserva, tampoco se debe asegurar con tanta firmeza que no hay futbolistas con proyección verdadera por la eliminación ante Sportivo Las Parejas, un equipo que juega en el Federal A, tercera categoría del fútbol argentino. El tiempo se encargará de responder si estos valores que hoy están asomando tienen condiciones y personalidad para llegar y, sobre todo, mantenerse.

A buscarle reemplazo

Ayer por la mañana, el plantel de Newell’s dio inicio a la semana de trabajo que finalizará el domingo con el encuentro ante Tigre, por la segunda fecha del campeonato. Ese partido se disputará a las 14 en el Parque de la Independencia.

La principal duda de esta semana estará centrada en conocer quién será el reemplazante de Diego Mateo, expulsado ante Quilmes en el debut del torneo. Juan Ignacio Sills arranca con mayores chances de ingresar por Pomelo, aunque tampoco habría que descartar que Sebastián Prediger pueda ser de la partida ante el Matador de Victoria.

¿Alguna otra variante para el domingo? Todo dependerá del análisis que haya hecho Diego Osella del compromiso ante Quilmes y, principalmente, de lo que espere de Tigre. Bien se sabe que el entrenador rojinegro suele hacer cambios de nombres y sistema en base al rival de turno.

Respecto a la llegada de Leandro Vega, el defensor finalmente se someterá hoy a la revisión médica y, si todo sale bien, firmará su contrato para luego ponerse a las órdenes del cuerpo técnico leproso. El zaguero se sumará a préstamo por un año desde River.

El plantel trabajará toda la semana por la mañana en el complejo Bella Vista y el sábado concentrará en Ricardone a la espera del compromiso frente a Tigre.

Comentarios