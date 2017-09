“Están encubriendo la desaparición forzada”

“Presentamos una denuncia penal contra los funcionarios nacionales, el presidente Mauricio Macri; el ministro de Derechos Humanos y Justicia de la Nación, Germán Garavano; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, y el listado de jefes de la Gendarmería que obtuvimos tanto los a nivel nacional como los regionales. ¿Por qué presentamos una denuncia penal?, porque todas estas personas están cometiendo el delito de encubrimiento sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado sobre la base de desviar la investigación de los hechos diariamente, la interpretación de los hechos con pistas falsas que diariamente se demuestran y que claramente tienen el propósito de impedir demostrar la responsabilidad que tienen el Ministerio de Defensa, la ministra Bullrich y el jefe de su Gabinete Nocetti”, explicó José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) quien la semana pasada presentó dicha acusación junto al fiscal federal Federico Delgado.

Este viernes, el referente de Ladh pasó por Rosario y contó los pormenores de la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado, además de su opinión sobre las personas que deben llevar justicia al caso, como su desconfianza en el juez Guido Otranto.

El pasado jueves, la Ladh y el fiscal Delgado presentaron una denuncia penal contra Macri, Garavano, Bullrich, Nocetti y algunos jefes de la Gendarmería. Cuando la causa recayó en la oficina del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, éste se declaró rápidamente incompetente para investigar si el gobierno nacional encubrió a la Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. En ese sentido, el representante del Ministerio Público apeló la decisión del magistrado, por considerarla “prematura y sin ninguna investigación previa”, mientras que la Ladh lo hizo respecto de “la totalidad de la resolución”, en la que ese juez de la Capital Federal dispuso también remitir la denuncia al Juzgado Federal de Esquel, que investiga la desaparición de Maldonado en Chubut.

“Nosotros queremos (en referencia a la Ladh) que haya una investigación penal sobre la responsabilidad de Macri, Garavano, Bullrich por el delito de encubrimiento que es gravísimo. Si a la desaparición forzada se le sumara un delito de homicidio, las denuncias que estamos haciendo nosotros llevan pena de cadena perpetua, son delitos imprescriptibles. Nosotros no tenemos fines electorales ni personales, lo único que queremos es justicia y verdad”, sostuvo Schulman.

“Nosotros estamos realmente muy preocupados tanto por el hecho de la desaparición forzada de Maldonado como por la decisión del gobierno de mentirle a la ciudadanía, a la familia Maldonado, y de presionar al poder Judicial para que deje de investigar”, afirmó Schulman quien agregó: “Nosotros entendemos que todo lo que hace el juez Guido Otranto es nulo. Según el fiscal Delgado, Otranto debe ser investigado como parte del delito de incumplimiento porque él dictó la orden de represión de Gendarmería, porque no activó el protocolo que indica el convenio internacional de desaparición forzada de personas cuando recibió el habeas corpus, la denuncia de desaparición forzada de personas de Santiago Maldonado. Hace todo lo posible para intoxicar la causa”.

“Era público y notorio que la Gendarmería había lavado las camionetas que entregó para la extracción de ADN, y el juez decidió seguir adelante con las pruebas. Al punto tal que el propio enviado del Ministerio de Defensa, el doctor Gonzalo Cané reconoce que Gendarmería decidió cumplir el protocolo de limpieza de las camionetas y no el protocolo de desaparición forzada de personas. El juez sigue impasible ante estos hechos, lo cual transforma todo el proceso judicial en una burla que ahora ha sido denunciado por la familia Maldonado”, expresó Schulman sobre las decisiones del magistrado de Esquel.

“Insólitamente, el juez Otranto pretende seguir adelante con una investigación de la cual la familia del desaparecido dice que él encubre. La verdad, no me interesa lo que digan o lo que hagan Otranto y la fiscal porque estoy convencido que lo único que puede lograr la aparición con vida de Santiago, el esclarecimiento del caso, es un reclamo popular lo suficientemente potente para obligar al gobierno a dejar de mentir, y para formar la Comisión Especial de Investigación independiente que las Naciones Unidas (ONU) ha ofrecido como único camino para llegar a la verdad. Después de 45 días, que las fuerzas del Ministerio de Defensa sigan manejando la causa, es una prueba de que no quieren encontrar a Santiago ni descubrir la verdad. Lo que quieren es seguir encubriendo a los autores materiales e intelectuales de la desaparición de Santiago”, sentenció el dirigente de la Ladh.

En tanto, la movilización a nivel internacional “está creciendo de una manera conmovedora la solidaridad con el pueblo argentino, con la democracia argentina. Hay cientos de redes en el mundo que en su momento trabajaron para romper la impunidad del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y de sus cómplices. Esas redes se están reactivando y nosotros pensamos que para el segundo mes, para el 1º de octubre se va a producir algo más importante. Ya hubo grandes acciones”, señaló Schulman.

“Con la Liga por los Derechos del Hombre ya produjimos acciones en Estados Unidos, Colombia, Chile y España. Ahora estamos trabajando en decenas de embajadas en el mundo para que decenas de gobiernos democráticos le exijan al argentino que devuelva a Santiago Maldonado”, afirmó el referente de la Ladh.

“El juez está jugando a favor de Gendarmería”

Sergio Maldonado rechazó ayer la hipótesis del juez de la causa, Guido Otranto, respecto de que su hermano Santiago Maldonado se ahogó en el río Chubut, y en ese sentido consideró que el magistrado “está jugando a favor de la Gendarmería” y “en contra” del reclamo de la familia en pos del esclarecimiento.

“El juez sale ahora con esta hipótesis de que se ahogó en el río, cuando el día 5 decían que no podía haber ingresado al río.

Es todo prueba y error. Como todas las hipótesis falsas que estuvieron haciendo, esta es una de las tantas”, evaluó.

“El juez no puede sostener que mi hermano se ahogo en un río”, insistió en diálogo con la señal de cable C5N.

En una entrevista publicada ayer en La Nación, Otranto señaló: “La hipótesis de que se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando”.

En este marco, el hermano del joven desaparecido fue lapidario con Otranto, al señalar que “está jugando a favor de Gendarmería” porque transcurridos 47 días desde la última vez que Santiago fue visto, el juez “no hizo nada para encontrarlo”.

“Estamos a día 47 y todo lo que hizo fue en contra nuestra. Siguen diciendo que lo buscan como persona extraviada”, cuestionó.

Sobre el rol de la Gendarmería, aclaró que no piensa que toda la institución “esté involucrada, pero tampoco se puede creer que fueron 2 o 3 gendarmes los que hicieron la desaparición forzada y el resto no tuvo nada que ver”.

Consultado sobre el accionar de Patricia Bullrich, Sergio Maldonado volvió a mostrarse muy crítico y a pedir su renuncia, como también la de su jefe de Gabinete, Pablo Noceti.

“Al menos por vergüenza deberían renunciar”, aseveró, y agregó que “el gobierno en ningún momento se solidarizó” con la familia Maldonado. “Tengo una mínima esperanza de que Santiago esté vivo”, finalizó.

Polémicos dichos de Otranto

El juez Otranto, quien días atrás fue recusado por la familia de Maldonado, quienes están disconformes con su investigación, señaló en la entrevista con La Nación que se está “rastrillando el río” Chubut, pero aclaró que no quiere “aventurar una hipótesis como la más certera”.

Según testigos mapuches, el joven artesano platense de 28 años llegó hasta el afluente pero no se animó a cruzarlo, por lo que fue alcanzado y detenido por los efectivos de la Gendarmería que estaban desalojando la protesta de la que él participaba en la Ruta 40.

“No le encuentro consistencia a que fue capturado en ese lugar. En las declaraciones de los gendarmes tampoco estoy viendo que haya por ahora un elemento que me permita sostener que pudo haber sido herido de gravedad o algo por el estilo”, precisó el juez durante una entrevista exclusiva con La Nación.

Y agregó: “Un río de Patagonia es un río complicado. No es una opción descabellada o que haya que descartar sin hacer un rastrillaje profundo de ese río”.

Por otra parte, Otranto ratificó que Maldonado estuvo durante la manifestación mapuche el pasado primero de agosto, tras las versiones que proponían que pudo no haber llegado hasta Chubut, al señalar que al artesano “lo identifican tres personas” y que no tiene “elementos para dudar de que haya estado allí”.

Además, el magistrado se refirió a las declaraciones que le tomó a los efectivos de seguridad que participaron de aquel operativo en la ruta 40 y explicó que “en el aspecto más trascendente no hay fisuras” entre lo que relataron.

“Es muy difícil. Declararon 20 gendarmes. Que todos se hayan puesto de acuerdo es poco probable. En algún punto las diferencias de visión y de datos surgen en una testimonial, no lo descarto. Pero no estoy encontrando nada que me esté haciendo sospechar que hay un armado previo en sus declaraciones”, consideró.

Finalmente, cuestionó a los abogados querellantes al acusarlos de que “lo único que tienen son críticas a la investigación, pero aportes de testigos, ninguno”.

“Lo que pasa es que tenemos muy pocos testigos. Por eso insisto en que vengan los testigos presenciales. Hay un ofrecimiento para que se acojan al programa de Verdad y Justicia, para acompañar a los testigos o víctimas de violaciones de los derechos humanos, para que puedan comparecer con determinados recaudos a las instancias judiciales”, detalló.