“Estamos todos juntos y tirando para adelante”

A horas del duelo ante San Martín en Burzaco, Lucas Lazo analizó con El Hincha este gran momento tanto del equipo como personal.

—¿Éste presente es el que imaginaban a comienzo de torneo?

—La verdad que estamos tranquilos, haciendo las cosas bien y eso se demuestra adentro de la cancha. Esperemos seguir de la misma manera, quedan tres finales y este va a ser un partido bisagra para lo que es la pelea por los primeros cuatro puestos para nuestro primer objetivo que es tratar de clasificar a la Copa Argentina.

—¿Sienten qué le juegan distinto ahora que son protagonistas del campeonato?

—Hoy en día los partidos se filman, se ve mucho y esto va a ser cada día más duro por lo que habrá que plantearse los partidos distintos, tratando de buscar los errores de los rivales. Es bueno que nos miren diferente porque es lo que queríamos conseguir, esperemos seguir haciendo las cosas bien en Buenos Aires como hasta ahora y consolidarnos cada vez más acá en Rosario.

—¿San Martín de Burzaco los va a salir a buscar o los va a esperar metido atrás?

—Uno siempre cuando pelea arriba y por ahí te toca jugar contra equipos que no pasan buenos momentos, a nosotros nos ha pasado el torneo anterior, le querés ganar a toda costa por eso jugas, metes y corres más. Nosotros tenemos que desplegar el juego que venimos haciendo para aprovechar las situaciones que tenemos y así seguir por esta racha, que la necesitamos para este final de torneo.

—¿Cuál es la clave para el gran momento personal qué te está tocando vivir?

—La verdad que me siento bien es una posición en la que me encanta jugar, Ariel (Cuffaro Russo) me da mucha libertad y nos estamos entendiendo muy bien con los compañeros, tanto con el otro volante externo como con los delanteros. Por momentos, por ahí quedo de 9 y te vuelve el delantero o quedo de volante por izquierda y cambiamos de punta, eso es clave porque todos corren, todos colaboran y nos permite estar en las dos áreas bien atentos. Además, estoy bien en lo físico y en lo anímico, eso influye mucho en este momento a la hora de jugar.

—¿Cuánto le sirve también el recambio que tiene el equipo?

—Mucho, siempre que hablamos puertas adentro motivamos más a los chicos que quedan afuera o están en el banco porque sabemos que si alguno de los titulares nos pasa algo, ellos tienen que entrar mejor que el que está jugando y creo que eso lo estamos haciendo bien. Estamos todos juntos y tirando para el mismo lado.

—¿Te ilusionas con volver a pelear por un ascenso con el Charrúa? Porque en la etapa anterior, tenía que preocuparse por lo que pasaba tanto dentro como fuera de la cancha y hoy solo deben ocuparse de lo futbolístico.

—Claro que sí, uno siempre se ilusiona con eso y más con las cosas que estamos viviendo, lo bueno es que hoy te preocupas por jugar y corregir errores. Hay que estar tranquilos, seguir trabajando porque es una categoría difícil y esperemos seguir sumando para conseguir los objetivos que nos propusimos en el inicio del semestre.