“Estamos creando una identidad humanista”

Este miércoles, la cantautora colombiana Marta Gómez llegará a Rosario. El show, que tendrá lugar a las 21 en el Distrito 7 (Ovidio Lago 790), se enmarca en una gira que la artista radicada en España comenzará en la ciudad para después tocar en Tucumán y que culminará en Buenos Aires con un show en conjunto con Jorge Fandermole. El motivo: la presentación de “Para la guerra, nada”, una canción colaborativa que se trasformó en un ícono contra los conflictos bélicos, específicamente en referencia al que se está desarrollando entre Israel y Palestina. “La música es un medio para decir. Esta canción no surgió como un proyecto sino como la manifestación de la rabia que dan las excusas de los que nos gobiernan para hacer guerras, para estar de acuerdo, para buscarle razones”, explicó la cantante ganadora de dos Latin Grammy sobre la composición a la que artistas de distintas latitudes sumaron versos que hoy ascienden a más de dos mil quinientos.

Dueña de una voz sublime y representante de la música colombiana en el mundo, Gómez recordó que, sobre el tema elegido para sonar en la 16ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz en Colombia, le preguntaron por qué cantar contra la guerra y no a favor de la paz. “Por qué no decir: «Para la paz todo», me dijeron. Es que no podemos hacer todo por la paz, no podemos matar en nombre de la paz, ni pasar por encima de otro en su nombre”, aseveró.

“Para el viento, una cometa/ Para el lienzo, un pincel/ Para la siesta, una hamaca/ Para la guerra, nada”, reza la primera estrofa de su canción. “Primero tomé inventos de la humanidad que no tuvieran objetivo más que la felicidad. Y poco a poco se fueron transformando en abrazos, en abuelos, en el café”, enumeró. Y respecto del contexto político, agregó: “Estoy de acuerdo con el proceso de paz en Colombia, aun sin haber votado por este presidente. No comulgo con todas sus ideas, pero sí con esta. Da miedo que puedan relacionarnos con algún gobierno que tome la idea de la paz, porque también puede ser una idea con la que nos engañen, pero creo que la canción es tan clara que fue intervenida por gente de diversas intenciones políticas; no hay matices”.

Identidad latinoamericana

Marta Gómez supo construir una carrera sólida desde la independencia y una formación constante. Retomando el folclore colombiano con aires de jazz, fue elogiada por la prensa tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, donde vivió y se formó durante varios años. Fue incluida por el sello Putumayo World Music en su recopilación de cantantes femeninas latinoamericanas junto con Susana Baca, Totó La Momposina y Tania Libertad. De entre sus más de 80 canciones compuestas a la fecha, Gómez ganó muchos concursos, entre ellos, el prestigioso SIBL Project, que eligió su canción “Paula ausente”, dedicada a la escritora chilena Isabel Allende, como la mejor canción inspirada por un escritor latinoamericano.

“Estamos pasando un momento increíble”, analizó feliz acerca del contexto creativo de música latinoamericana. Y continuó: “Imagino que hubo muchos buenos momentos, pero me siento muy afortunada de vivir este. A través de las redes sociales te enterás que hay gente que está haciendo cosas en el garaje de su casa. Antes no pasaba, si no grababas un disco era difícil llegar. Creo que no nos hubiésemos enterado de Juan Quintero, de Mariana Baraj o que en Chile hay un hervidero de cantautores y cantautoras”.

Más allá de la comunicación, la cantautora destacó otro rasgo de la escena actual: “Es importante la generosidad que están viviendo los músicos. Me pasó por ejemplo de encontrarme con Piero, después de escucharlo durante años, y que me diga que me admira. Me quedé impresionada. ¡Algo está mal!, pensé. Pero es algo honesto, nadie busca la fama del otro porque no hay ni fama ni dinero, es comunión”.

Según adelantó, este miércoles, además de “Para la guerra, nada”, sonarán los clásicos de su carrera como “Confesión”, “Déjalo ir” y “Mano de mujeres”, así como también algunos adelantos de su próximo disco, un material que está muy imbuido por su maternidad, “pero con canciones que van un poco más allá, pensando en el futuro”, dijo. Y agregó: “La gente siempre le pregunta a los padres: «¿Qué querés que sea tu hijo?» Y uno siempre dice: no importa con tal de que sea feliz. Me puse a pensar en eso y últimamente más allá de que sea feliz también quiero que tenga agua, tierra y aire puro”, finalizó.

Nueva era

Gómez hizo referencia a la identidad latinoamericana plasmada en sus expresiones artísticas. “Estamos creando una identidad humanista, lejos de la política. Nos han engañado tanto que esa es la diferencia de este nuevo semillero de cantautores de ahora que decimos: «Más allá de por quién votamos, estamos unidos porque queremos un mundo mas alegre para nuestros hijos». Hay una identidad muy fuerte en Latinoamérica”. Y sobre su vida artística en España, agregó: “Siempre me uno a latinoamericanos que están allá o que van de paso. Pero poco a poco me relaciono con cantautores de allá, Pedro Guerra, por ejemplo. Debo decir que es mucho más fuerte el movimiento aquí que en Europa. Nosotros llevamos a otro nivel al cantautor, que no se quedó en el hombre sólo con su guitarra. Aquí estamos también las mujeres, los jazzistas, folcloristas, hiphoperos, creo que le hemos dado un nivel más a la imagen del trovador”.