España e Italia, la gran atracción del jueves

Una gran doble jornada tendrá las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Rusia 2018 en donde sobresalen grandes clásicos de primer nivel como Italia-España, Holanda-Francia o Alemania-República Checa.

Todo comenzará este jueves desde las 15.45 (hora argentina) con la disputa de nueve partidos. Digno de una final continental, el duelo Italia-España en Turín es el plato principal del inicio de la segunda jornada de las eliminatorias europeas para el Mundial de Rusia 2018.

La selección italiana y la española se encontraron en las dos últimas Eurocopa. En 2012 jugaron el partido por el título, con la Roja desplegando su mejor fútbol para ganar 4-0 y levantar su segundo título continental consecutivo. La revancha llegó en la reciente Eurocopa de Francia 2016, el 27 de junio, con la Azzurra ganando 2-0 en octavos de final en París.

Eclipsados por el gran duelo, el jueves también se disputan en el grupo G el partido entre Macedonia e Israel en Skopje y el Liechtenstein-Albania en Vaduz.

Más compensado se presenta el grupo I, en el que están Turquía y Croacia, con los seis equipos igualados en todos los apartados tras registrarse tres empates 1-1 en la primera fecha.

Croacia, que se desplaza a Kosovo, y Turquía, que recibe a Ucrania, deberán ganar para empezar a imponer su estatus de favoritos de la llave.

En el grupo D Gales, liderada por el atacante del Real Madrid Gareth Bale, se desplaza a Austria, con el jugador del Bayern Múnich David Alaba como gran referente, en un choque por la primera plaza.

Además Irlanda recibe a Georgia en Dublín y Moldavia a Serbia en Chisinau.

La agenda europea del día:

Austria vs. Gales, a las 15:45 horas. (Grupo D)

Irlanda vs. Georgia, a las 15:45 horas. (Grupo D)

Italia vs. España, a las 15:45 horas. (Grupo G)

Liechtenstein vs. Albania, a las 15:45 horas. (Grupo G)

Macedonia vs. Israel, a las 15:45 horas. (Grupo G)

Islandia vs. Finlandia, a las 15:45 horas. (Grupo I)

Kosovo vs. Croacia, a las 15:45 horas. (Grupo I)

Moldavia vs. Serbia, a las 15:45 horas. (Grupo D)

Turquía vs. Ucrania, a las 15:45 horas. (Grupo I)

Las 9 selecciones vencedoras de los grupos europeos se clasifican de manera directa para el Mundial 2018. Las 8 que finalicen en la segunda plaza deberán jugar a un repechaje ida y vuelta, y los ganadores se llevarán los últimos 4 boletos.