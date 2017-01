¿España es el nuevo destino de Walter Montoya?

Se sumó otro interesado por Walter Montoya. La figurita difícil de este mercado de pases es pretendida ahora por un equipo español, que en las próximas horas haría una importante oferta económica para llevarse al volante auriazul.

Todavía no trascendió el nombre del club de España que desde las próximas horas competirá por la contratación del Chaqueño con Genoa de Italia, River y Boca, que hoy aparece más rezagado.

¿El monto del ofrecimiento? Nadie lo puede asegurar. Pero los encargados de acercar la propuesta monetaria están al tanto de las pretensiones auriazules: cinco millones y medio de euros limpios para las arcas canallas.

El que reconoció la aparición de un nuevo competidor por la adquisición del pase de Montoya fue su representante, Daniel Luzzi. “La idea que venimos charlando con Walter (Montoya) pasa por privilegiar lo deportivo; y hoy tenemos sobre la mesa propuestas de los dos clubes más grandes de la Argentina (por Boca y River), el mercado italiano (por Genoa) y una del mercado español, que me reservo dar mayores precisiones”, confió el empresario rosarino en diálogo con El Hincha. Y no entregó pistas sobre si alguno de los ofertantes corre con más chance que otro para quedarse con el Chaqueño. “El jugador nos da la libertad para que lo ayudemos a decidir, la idea de él, si es posible, es un cambio de aire; pero nos está dejando trabajar con mucha tranquilidad a nosotros y a la gente de Central”, explicó Luzzi.

Más allá de que todavía no hay nada concreto sobre qué será del futuro de Montoya, hoy podrían darse avances al respecto. “Mañana (por hoy) a la mañana vamos a estar con Walter y por la tarde, a última hora, tendremos una reunión con la dirigencia”, explicó Luzzi sobre los próximos pasos que darán para ir definiendo el tema. Aunque dejó muy en claro que “el jugador tampoco está tan ansioso, pero es momento de encontrar la decisión; a mí lo que más me preocupa es darles una respuesta a los clubes interesados, para que ya sepan si podrán contar con Walter o no”.

Luego, Luzzi entregó un par de certezas. La primera es que, según la visión del agente de Montoya, “hoy no hay nada descartado”. Por lo que todos los interesados por quedarse con Montoya correrían con chances. La segunda, que la operación, sea al equipo que sea, “se tiene que resolver en el transcurso de esta semana”. A estas dos precisiones hay que agregarles una más: Montoya no seguirá en Central. Más allá de quién sea el ganador de la “subasta”, el Chaqueño ya está siendo preservado. El último sábado no participó en el ensayo de fútbol que supervisó Paolo Montero, el primero formal desde que el uruguayo dirige en el Canalla.

Si Genoa mejora la oferta, se queda con el pase del volante

Entre los pretendientes por quedarse con el pase de Montoya, el que hoy contaría con mayores chances es Genoa de Italia. Aunque para lograr ese objetivo, los italianos tendrán que mejorar la propuesta inicial para quedar-se con el Chaqueño. De todos modos, la intención de la directiva canalla de vender al volante al exterior juega a favor de Genoa. Aunque, si se confirma el anticipo de Daniel Luzzi, y aparece un competidor desde España, la situación puede cambiar.

River y Boca, que acercaron importantes propuestas para comprar el pase del Chaqueño, aparecen algo postergados. Pero no están fuera de carrera. Especialmente el Millo. En cuanto a la oferta de River, que más allá del deseo de los directivos auriazules de vender al exterior se mantiene en carrera, es de cinco millones de dólares. Pero desde Núñez ya advirtieron que no se moverán de esa cifra. Boca, por su parte, elevó una suma similar a la del Millo, más el 50% del pase de Carlos Zuqui.

Genoa, que recibió una contra-propuesta auriazul a su primera proposición de cinco millones de euros limpios para las arcas de Central, es el gran candidato para llevarse al volante. Si elevan esa cifra en 500.000 euros, y mejoran los plazos de pago, los italianos se quedarían con Montoya. Aunque ahora competirían con un club español, que en las próximas horas hará su ofrecimiento.

Una semana con amistosos a la vista

A la espera de definiciones en cuanto a salidas y llegadas de jugadores, el plantel comenzará hoy su tercera semana de pretemporada, pero lo hará en el predio que cuenta el Grupo Ekipo en la ciudad de Funes, debido a la gran cantidad de agua que cayó ayer en Arroyo Seco. Una semana que contará, entre otras particularidades, con los primeros dos ensayos futbolísticos de rigor: el miércoles, en lugar a confirmar, frente a Patronato de Paraná y el domingo en Mar del Plata ante Talleres, por la Copa Desafío.

En cuanto a posibles salidas, la que se mantiene en el foco de atención es la de Walter Montoya (ver aparte). Otro que podría emigrar es Marco Torsiglieri. Hace varios días, Central recibió una propuesta de Oviedo, de la segunda división de España, para conseguir el préstamo del defensor. Pero en las últimas horas se sumó el interés de otro equipo español del ascenso, Almería, donde Torsiglieri jugó durante la temporada 2013/14. Según el diario La Voz de Almería, el presidente de la entidad, Alfonso García, estaría dispuesto a realizar “un gran esfuerzo” para que Torsiglieri regrese al club, “casi con toda seguridad en calidad de cedido hasta el 30 de junio”. Además, fuentes cercanas al club rojiblanco apuntan que la llegada del defensor, cuyo pase pertenece al Canalla, “podría ser en breve, o sea, en los primeros días de esta semana”.

En cuanto a Esteban Burgos, hubo sondeos de Chapecoense de Brasil por conseguir sus servicios. Pero todavía no hubo avances concretos sobre la chance de que el defensor, que está cedido en Central hasta el próximo 30 de junio, pase a la entidad brasileña.

Mientras que, en las últimas horas, desde la directiva de Central se descartaron propuestas de compra de pase por Damián Musto, pretendido por Granada de España (ofertó 1,2 millón euros); y Fabián Bordagaray, solicitado por Morelia de México.

En cuanto a la contratación de refuerzos, Paolo Montero fue claro. Antes de cerrar algún nombre esperará certezas sobre quiénes se irán. De todos modos, el arribo de un central diestro es más que factible. El paraguayo José Leguizamón (Olimpia de Paraguay) y Pablo Álvarez (Racing ), aparecen como candidatos. Y si se va Montoya, algo que es muy probable, uno de los apuntados para cubrir la vacante es el mediocampista de Atlético de Rafaela Gabriel Gudiño.