Escuchas: causa del fiscal Rodrigo pasó al fuero federal

La causa que investiga al ex fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Fernando Rodrigo, por espiar a su ex pareja, a sus familiares y amigos pasó a la Justicia federal, informaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La decisión la tomó la fiscal de Cañada de Gómez, Natalia Benvenuto a cargo de la pesquisa, quien envió la investigación a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Esta decisión se dio a conocer la misma semana en que las víctimas presentaran un escrito donde solicitaba que citen a indagatoria al ex fiscal.

El ex fiscal Rodrigo fue denunciado el 4 de agosto pasado por un empleado del MPA, por realizar intervenciones telefónicas irregulares en varias investigaciones. El ex funcionario judicial utilizó su cargo en la Unidad de Investigación y Juicio para intercalar los números de teléfono de su ex pareja, amigos y familiares de ella entre los pedidos de escuchas a diferentes jueces. Lo hizo en al menos cuatro investigaciones sobre bandas delictivas.

En ese marco, la fiscal Benvenuto solicitó dos allanamientos a viviendas y la requisa a su auto. Las medidas se hicieron el 10 de agosto y los pesquisas lograron secuestrar gran cantidad de documentos de interés para la causa.

Doce días más tarde, la primera denuncia se reforzó con la presentación de la joven escuchada –que es abogada– y las de otras dos colegas. En el escrito se advirtió que fue intervenido también el celular del padre de la ex pareja. El 24 de agosto, Rodrigo presentó su renuncia, la cual fue aceptada.

Con esta información, la fiscal Benvenuto hizo un oficio judicial dirigido al titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) para poder enviar toda la información en relación a las causas del ex fiscal para que comprueben si se encontraban intervenidas las líneas denunciadas. El organismo indicó que se confirmaron que 11 líneas telefónicas fueron intervenidas a solicitud de Rodrigo. “Los delitos relacionados con telecomunicaciones en general y con intervenciones de llamadas telefónicas y mensajes de texto en particular resulten de competencia única y exclusiva de la Justicia Nacional. Por lo tanto, las actuaciones fueron presentadas a dicho órgano con sede en la ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó el escrito.

Pedido para que lo indaguen

El paso del expediente de Rodrigo al fuero federal se conoció en la misma semana en que el abogado de las víctimas presentaron un escrito para que se cite a Rodrigo de inmediato a audiencia imputativa debido a que consideraban razonable el tiempo transcurrido desde la denuncia donde lo sindicaron por presuntos delitos de interceptación indebida de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público, lo cual llevó a jueces a cometer errores.