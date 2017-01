Escobar, polémica y acto fallido

A pesar del intento de la dirigencia por ofrecer y colocar a Franco Escobar en el Cruz Azul, a través de un poder otorgado a dos emisarios que tenían programado viajar a México, finalmente el defensor de 21 años permanecerá en Newell’s. Así lo confirmó el representante del jugador, Francisco Culasso, descartando la posibilidad de que el futbolista que patrocina pueda ser negociado por intermedio de terceros.

“A Escobar lo represento desde que tiene 14 años. En 2015 firmamos el primer contrato como profesional, cuando estaba Jorge Riccobelli en la presidencia. En aquella oportunidad se firmó un contrato por tres años con una cláusula de rescisión de 4 millones de euros. Y además le pedí agregar un poder de venta exclusivo que me concedió el club, por el término de la extensión del vínculo”, aclaró Culasso, desestimando que algún intermediario pueda negociar la transferencia del polifuncional defensor en nombre de Newell’s.

Culasso dejó traslucir su malestar por la forma de proceder de la dirigencia leprosa en el caso de su representado. “Cuando te manejás de manera desprolija, no sos práctico a la hora de querer ejercer una negociación. Muchas veces hay agentes, intermediarios o experimentos de intermediarios, que cuando ven una ventana abierta, intentan meterse en el medio a través de alguien con mayor espalda para ver qué puede suceder”, deslizó el empresario futbolístico en declaraciones formuladas al programa Estadio 3, que se emite por LT3 (AM 680).

Culasso no tuvo suerte a la hora de solicitarle explicaciones al presidente Eduardo Bermúdez. “Lo conozco desde hace 15 años, pero no me atendió el teléfono y ni me devolvió los mensajes. Entonces decidí hablar con Ignacio López, mano derecha del presidente del Cruz Azul. Allá no entienden cómo Newell’s decidió otorgar un poder a terceros para ofrecer un jugador al que no conocen”, lamentó.

También advirtió Culasso que “Newell’s, que es propietario de los derechos federativos y económicos del jugador, puede recibir ofertas y consultas. O sea que cuando llegara una propuesta, la dirigencia debería ponerme en conocimiento”.

La controvertida autorización otorgada por Newell’s para ofrecer a Escobar llevaría la firma de los directivos José Menchón y Carlos Cantarelli. “Me entero que dos dirigentes le firmaron ese poder a dos agentes llamados (Juan Manuel) Zandoná y (Alejandro) Torres, a los cuáles no tengo el gusto de conocerlos. El tema es que el futbolista no viene jugando y no quiero que manoseen su nombre. Y cuando alguien se quiere apropiar de algo que le es ajeno, ahí las partes empiezan a tirar cada uno para su lado”, planteó.

Dos meses atrás, Gerardo Martino quiso llevarse a Escobar a préstamo con una opción de compra al Atlanta United de Estados Unidos, “pero Bermúdez no quiso venderlo”, recordó Culasso. Polémica y acto fallido.

Falleció el primer DT de Messi

Newell’s se entristeció este jueves con el fallecimiento de Ernesto Vecchio, quien fuera el primer técnico de Lionel Messi en su paso por las divisiones infantiles de la Escuela de Malvinas.

Vecchio tenía 65 años y durante 28 se desempeñó en la escuela de fútbol del baby. Respetado y querido, fue artífice de “La Máquina 87”, categoría leprosa que en el 95 se transformó en un equipo imbatible y campeón bajo la impronta de un diminuto y electrizante Messi. “No había que decirle mucho. Solamente que largara un poco la pelota para que no lo golpeen. Y que juegue en equipo, porque él solo no iba a ganar los partidos. Aún así, muchas veces no me hacía caso y él ganaba los partidos. Verlo era algo impresionante”, contó.

Segundo amistoso

Este viernes, desde las 9 en el predio de Bella Vista, llegará el turno del segundo amistoso para Newell’s, cuando enfrente a Instituto de Córdoba. En el primer ensayo, el equipo principal se impuso por 2-0 sobre Atlético Paraná. Sin confirmación, Osella presentaría la misma formación que en el amistoso anterior: Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Formiliano, Nehuén Paz, Voboril; Amoroso, Juan Sills, Quignon; Mauro Formica, Maxi Rodríguez e Ignacio Scocco.

Mancini en Francia

El volante Daniel Mancini, cuya llegada a Burdeos fue anunciada a principios de enero, firmó un contrato por tres años y medio, hasta 2020, con el Girondins de Francia, según publicó ayer el club francés.

Mancini, que acaba de cumplir 20 años, se formó en el Proyecto Crecer, centro de formación filial del Burdeos en Argentina, antes de incorporarse a Newell’s.

Desde que debutó en 2015, Mancini jugó 16 partidos en Newell’s y convirtió dos goles. En el Burdeos integrará el equipo reserva durante las primeras semanas, para luego sumarse al plantel profesional.