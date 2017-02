Escobar: “No soy Advíncula, pero trato de ayudar en ofensiva”

Franco Escobar tuvo la chance de irse, pero Diego Osella pidió que se quedara aunque el defensor no tiene un lugar asegurado. Es que el pibe de 21 años es el comodín de la defensa y puede ser lateral o primer zaguero, lo que le abre mayores chances de ser titular.

—¿Cómo vivís esta pretemporada que se está haciendo más larga de lo previsto?

—Las pretemporadas con Diego (Osella) son muy intensas. Y la verdad es que estoy muy bien. Obviamente queremos que el torneo empiece cuanto antes para seguir con el ritmo que traemos. La incertidumbre no ayuda, esperemos no nos afecte la preparación.

—Si bien Osella aseguró que piensa que rendías más como zaguero, en estos amistosos estuviste como lateral, ¿creés que tenés más chances en esa posición?

—Estoy muy tranquilo y aprendo en cada uno de los entrenamientos a ser mejor lateral. Siempre los entrenadores me dieron la confianza para que pase al ataque, quizás yo me solté más por corajudo, pero eso me sirvió y hoy creo más en mis condiciones.

—Es raro que siendo formado como zaguero, te guste tanto pasar al ataque…

—(Risas) Sé que no soy Advíncula, pero trato de aportar lo mío y ayudar a los chicos en ofensiva. Me falta, pero con los partidos voy a seguir mejorando.

—Siempre que entraste rendiste, pero la sensación es que te cuesta afirmarte como titular, ¿te molesta?

—Estoy acostumbrado a luchar siempre con alguien por un puesto. Eso es bueno para el equipo y para mí. Sé que no tengo un lugar en primera asegurado, pero entreno cada día para lograrlo y superarme.

—¿Creés que vas a ser titular con Defensa y Justicia?

—Osella me dio la confianza en estos amistosos como titular y tengo una competencia sana con Pepe (San Román) o con Tito (Formiliano). No me siento titular seguro, pero busco convencer al técnico.

—¿Cómo ves al equipo?

—Sabemos que estando bien los de arriba te pueden definir cualquier partido. Como defensores debemos mantener el arco en cero, porque goles vamos a hacer.

—¿Para qué está este Newell’s?

—Estamos muy ilusionados por los nombres que tenemos. Hay jugadores de gran nivel y jerarquía y no está mal pensar en pelear arriba, siempre y cuando sepamos que cada domingo tenemos una final por delante.

“Mi objetivo es quedarme”

Franco Escobar tuvo chances de irse en este receso. Primero lo pidió Gerardo Martino para llevarlo a Atlanta United, pero Eduardo Bermúdez y Diego Osella le dijeron que no.

“Uno siente orgullo que una persona como el Tata te quiera en su equipo”, comentó.

También hubo un intento de llevarlo a Cruz Azul, situación que no quedó muy clara ya que la gestión la hacía un intermediario que no tenía autorización para hacerlo.

“Con lo del Cruz Azul no me metí tanto, no tengo en claro que tan cierto fue. Hablé con mi representante cuando arrancó este torneo y le dije que mi objetivo es quedarme acá y ganarme un puesto”, concluyó.

El adiós a Eduardo Gallo

“Newell’s lamenta el fallecimiento de quien fuera presidente de nuestra institución (1986-1989) y destacado dirigente, el Dr. Eduardo Gallo”. Con este tuit, la entidad del Parque honró a uno de los directivos más reconocidos de la historia leprosa, que falleció ayer a los 74 años.

Con Gallo como presidente, la Lepra se coronó campeón de la temporada 87/88,despúes de 14 años, de la mano del Piojo Yudica y con un equipo que para muchos fue el mejor de la historia leprosa, con el Tata Martino, Jorge Theyler, Roque Alfaro y el gringo Norberto Scoponi, como algunos de sus principales figuras.

Ese equipo consiguió además la final de la Copa Libertadores 88, donde cayó en la final ante Nacional de Uruguay.

Gallo sucedió en 1986 a otro gran directivo, Armando Botti, y permaneció en la presidencia hasta 1989, año en que arribó Mario García Eyrea.

“Hoy se nos fue Eduardo Gallo, la más extraordinaria persona que conocí en el recorrido de la vida”, escribió en Twitter Pablo D’Angelo, director técnico de básquet, quien compartió con Gallo aquella gestión.

“Se nos fue un gran dirigente, pero sobre todo un ser humano extraordinario”, resumió Nelson De Lajonquiere, directivo que formó parte de la comisión directiva de Gallo.

“Se fue un gran leproso, Eduardo Gallo, tanto él como Botti nos enseñaron que se puede ser presidente y vivir para Newell’s, nunca de Newell’s. Chau amigo”, fue el mensaje de Daniel Giraudo, otro referente de la política leprosa.

“Se fue un grande, un amigo. Un papá de aquellos. Gracias papi x todo…”, escribió su hijo José Luis, en un emotivo mensaje.