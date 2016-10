Es noche de Premios ACE

Una nueva entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) a la labor teatral 2015/2016 se realizará este martes en el porteño teatro El Nacional, en una ceremonia conducida por Gabriela Radice, donde competirán 30 ternas, se otorgará un premio ACE de Oro para el artista más destacado del año anterior, y la gala será transmitida por el canal de cable C5N, desde las 21, lo que generó un reclamo de la televisión oficial del Estado, por la venta de los derechos a un medio privado. .

La obra “Ni con perros ni con chicos”, dirigida por Javier Daulte, lidera con ocho nominaciones, seguida por “Filomena Marturano” y “Casa Valentina” con siete, al tiempo que “Tribus”, “Vigilia de noche”, “Nuestras mujeres”, “Equus” y “Todas las cosas del mundo” alcanzaron las seis. Los actores rosarinos que se ganaron un lugar en la grilla son Luis Machín como actor y María Marull como directora y dramaturga.

Entre los postulantes al premio que entrega ACE figuran las actrices Marí­a Onetto, Pilar Gamboa y Vicky Almeida y, entre los actores, Alberto Ajaka, Luis Machí­n, Federico Luppi y Pepe Soriano.

Las categorías y nominados a los premios ACE son las siguientes:

– Drama y/o comedia dramática: “El arquitecto y el emperador de Asiria”, de Fernando Arrabal, “El farmer”, de Andrés Rivera, adaptación de Pompeyo Audivert y Rodrigo de la Serna, “El padre”, de Florian Zeller, “Juan Moreira”, versión de Claudio Gallardou sobre el original de José Podestá, “Tribus”, de Nina Raine, “Vigilia de noche”, de Lars Noren

– Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática: Carola Reyna por “El padre”, Fernanda Mistral por “Despedida en París”, Mara Bestelli por “Vigilia de noche”, María Onetto por “Los corderos”, Pilar Gamboa por “Vigilia de noche”, Vicky Almeida por “Tribus”

– Actor protagónico en drama y/o comedia dramática: Alberto Ajaka por “Juan Moreira”, Federico Luppi por “El reportaje”, Gerardo Otero por “Tribus”, Luis Machín por “Vigilia de noche”, Pepe Soriano por “El padre”, Rodrigo de la Serna por “El farmer”

– Director de drama y/o comedia dramática: Claudio Galladou por “Juan Moreira”, Claudio Tolcachir por “Tribus”, Corina Fiorillo por “El arquitecto y el emperador de Asiria”, Daniel Veronese por “Vigilia de noche”, Hugo Urquijo por “El reportaje”, Pompeyo Audivert, Rodrigo de la Serna y Andrés Mangone por “El farmer”

– Comedia: “Casa Valentina”, de Harvey Fierstein, “El quilombero”, de Francis Veber, “Filomena Marturano”, de Eduardo De Filippo, “Nuestras mujeres”, de Erik Assous, “Tres”, de Juan Carlos Rubio

– Actriz protagónica en comedia: Claudia Lapacó por “Filomena Marturano”, María Leal por “Casa Valentina”, Patricia Echegoyen por “Tres”, Silvina Bosco por “Tres”, Sofía Gala por “Confesiones de mujeres de 30”, Viviana Saccone por “Tres”

– Actor protagónico en comedia: Daniel Fanego por “Jugadores”, Fabián Vena por “Casa Valentina”, Guillermo Francella por “Nuestras mujeres”, Jorge Marrale por “Nuestras mujeres”, Luis Ziembrowski por “El quilombero”, Nicolás Cabré por “El quilombero”

– Actriz y actor de reparto en drama, comedia dramática y/o comedia: Eugenia Alonso por “Equus”, Maruja Bustamante por “Tribus”, Matías Mayer por “Filomena Marturano”, Gonzalo Urtizberea por “Los corderos”, Patricio Contreras por “Tribus”, Roly Serrano por “Casa Valentina”

– Director de comedia: Arturo Puig por “El quilombero”, Corina Fiorillo por “Tres”, Helena Tritek por “Filomena Marturano”, Javier Daulte por “Nuestras mujeres”, José María Muscari por “Casa Valentina”

– Obra argentina: “Despedida en París”, de Raúl Brambilla, “El reportaje”, de Santiago Varela, “La fundación”, de Susana Torres Molina, “La Pilarcita”, de María Marull, “Todas las cosas del mundo”, de Diego Manso, “Vidé/la muerte móvil”, de Vicente Muleiro

– Espectáculo de teatro alternativo: “Compañero del alma”, de Adriana Genta y Villanueva Cosse, sobre textos de Miguel Hernández, “El diccionario”, de Manuel Calzada López, “La señorita Julia”, adaptación de Alberto Ure y José Tcherkaski sobre el original de August Strinndberg, “Lo que no fue”, de Noël Coward, “Nerium Park”, de Josep Maria Miró, “Ubú”, versión de Andrés Bazzalo de “Ubú Rey”, de Alfred Jarry

– Actriz en teatro alternativo: Cecilia Chiarandini por “Lo que no fue”, Estela Garelli por “La fundación”, Ingrid Pelicori por “Todas las cosas del mundo”, Lucía Maciel por “La Pilarcita”, Marta Lubos por “El diccionario”, Paula Ransenberg por “Nerium Park”

– Actor de teatro alternativo: Carlos Kaspar por “Poder absoluto”, Carlos March por “Vidé/la muerte móvil”, Claudio Tolcachir por “Nerium Park”, Daniel Miglioranza por “El diccionario”, Iván Mochner por “Todas las cosas del mundo”, Luis Campos por “Ubú”

– Director en teatro alternativo: Agustin Alezzo por “Lo que no fue”, Corina Fiorillo por “Nerium Park”, María Marull por “La Pilarcita”, Oscar Barney Finn por “El diccionario”, Rubén Szuchmacher por “Todas las cosas del mundo”, Villanueva Cosse por “Compañero del alma”.