Es ley la reforma del impuesto a las Ganancias

Por amplia mayoría, y como se anticipaba, la Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley los cambios al impuesto a las Ganancias acordados por el gobierno con la CGT y las provincias, que eleva el mínimo no imponible y suaviza los saltos de categoría garantizándole a los distritos una compensación de la parte coparticipable del tributo que se retrae por las modificaciones.

La iniciativa se aprobó con 166 votos positivos, cinco negativos (bloques de izquierda) y tres abstenciones, entre los que se contaban los diputados por San Luis.

El bloque del Frente para la Victoria se retiró del recinto, por lo que no participó de la votación. Sí, en cambio, se mantuvieron en sus bancas los cinco diputados por San Juan liderados por el presidente del PJ, José Luis Gioja, que en el recinto anticipó su voto favorable.

La reforma al impuesto a las Ganancias eleva el mínimo no imponible de 37.000 pesos brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos, y a 27.941 pesos brutos (23.200 de bolsillo) para solteros, con el objetivo aliviar el costo de los trabajadores que seguirán alcanzados por este gravamen.

El diputado Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, repasó lo ocurrido poco después de la votación:

El acuerdo fue masivo, salvo el FPV que no acompañó […] Se van a actualizar tanto el mínimo no imponible como el monotributo. Esto aumenta en 7 mil millones de pesos al proyecto del Ejecutivo. Esto va a ser absorbido por el Poder Ejecutivo Nacional. Desde enero va a haber una sensible reducción del impuesto a las Ganancias