“Es la oportunidad de explicar cómo se hacen los cambios”

Pablo Javkin, candidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social, saludó el debate televisivo previsto para este domingo y del que participarán los cinco candidatos más votados en las PASO. “Es crucial que los rosarinos conozcan, evalúen y comparen las propuestas de trabajo de todos los candidatos, porque no alcanza con decir, para cambiar las cosas hay que hacer”, destacó Javkin.

“Es importante debatir cara a cara y dar cuenta de las obras y las inversiones, las trayectorias, las experiencias y los compromisos que tenemos cada uno. En nuestro caso, estamos trabajando firmemente para mejorar las condiciones de vida de los rosarinos en todos los barrios, a través de la articulación provincia-municipio y a pesar de que la Nación no invierte lo suficiente en la ciudad”, sostuvo Javkin.

“Hay que pelear para que la ciudad tenga lo que nos corresponde, para que nos paguen la deuda, es inadmisible que haya otras voces o fuerzas que sean mezquinas en esto”, insistió.

Javkin continuó diciendo que “es bueno que debatamos porque tenemos que hablar de Rosario, de las cosas que estamos haciendo y se empiezan a ver, de cómo hacemos para resolver los problemas que tenemos. Como pasó con el Mercado del Patio, que se inauguró hace poco y ya es visitado y utilizado por miles de rosarinos todos los días. Un lugar que era oscuro, con un parque que estaba degradado. Los vecinos se sentían amenazados y la zona se estaba deteriorando, pero allí surgió algo que no existía, superador. Lo mismo con la inauguración del nuevo parque Héroes de Malvinas en el ex batallón 121 en la zona sur, que implica toda una reconversión del área”.

“Vine a trabajar por Rosario”

“Acá no se trata de una o dos obras, de adjudicarse obras ajenas y confundir a la gente, sino de potenciar políticas de desarrollo para la ciudad y de tener cada vez más infraestructura. Yo vine a eso, dejé una diputación nacional y me incorporé al Ejecutivo invitado por la intendenta Fein para trabajar para Rosario. Estoy preparado para enfrentar los momentos buenos y los malos y les pido a los rosarinos que reflexionen sobre qué hizo cada uno de los candidatos, que nos acompañen con su voto para defender nuestros intereses y poder seguir creciendo. Rosario está cambiando: no hay ningún rincón de la ciudad donde no se esté desarrollando una obra importante, con proyección para los próximos años”, subrayó Javkin de cara a las elecciones del 22 de octubre.

“También le pido a los rosarinos que no traigamos a la ciudad los problemas que no tenemos, porque aquí hay cuestiones garantizadas y consolidadas, como el acceso a la salud. La verdadera grieta es la de una persona que si no tiene recursos, no tiene salud o educación. Para eso Rosario tiene una red que no existe en otro lugar y que no se construyó de un día para el otro sino que es producto de un trabajo coherente y sostenido. Por eso es importante el debate, porque vamos a discutir los problemas en concreto pensando en Rosario”, concluyó.

El debate se realizará este domingo a las 20 y será televisado en directo por los canales 3 y 5.