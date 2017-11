“Es el partido más importante”

Nehuén Paz es sin dudas el jugador más regular del ciclo Llop. El polifuncional defensor leproso volvió a su puesto natural de zaguero y atraviesa un muy buen torneo, a pesar de que el equipo no lo acompaña. Y contra River fue una de las figuras del equipo, ratificando así su gran presente.

“Pudimos jugarle de igual a igual a River, eso es lo más importante. Tuvimos chances para anotar primero, pero no pudimos y ellos se encontraron con el gol. Ahí hubo una gran muestra de carácter y pudimos revertir el resultado”, destacó el ex All Boys.

Una de las mayores falencias de la Lepra en la Superliga tiene que ver con la falta de gol. Antes de enfrentar a River apenas había anotado cinco tantos y era una gran preocupación. Pero en el Monumental se abrió el arco y se consiguieron tres puntos vitales. “Sentíamos que nos costaba anotar. A veces nos faltaba un poco de suerte. Por eso fue importante que Leal haya marcado, que el Rayo Fertoli haya entrado y convertido… en líneas generales los once hicimos un gran partido, pero llegar al gol fue muy importante”, comentó.

A la hora de analizar el partido, Paz elogió la postura de Llop de ir a buscar el partido. “Por momentos quedamos mal parados, pero fueron riesgos que tomamos para ser protagonistas. Sabíamos que a River no le gusta que un rival lo ataque y esa era nuestra idea. Y pudimos hacerlo como lo planificamos”, señaló.

Y agregó: “En el primer tiempo no pudimos concretar nuestras oportunidades, y después de un gran gol de ellos, pudimos encontrar rápido el empate y manejamos el partido hasta cerrarlo”.

El defensor leproso no dudó a la hora de poner el triunfo ante el Millonario como el mejor cotejo jugado por Newell’s. “Fue lo mejor que hicimos en el torneo, por juego, por rendimiento, revertimos un resultado y ante un rival de jerarquía. Y ganamos merecidamente”, manifestó.

Con Osella, Paz consiguió un lugar como titular jugando como lateral izquierdo, y lo hizo muy bien. Pero Llop lo ubicó nuevamente en su lugar natural, de zaguero. “En lo personal estoy volviendo a jugar en el puesto que más me gusta, estuve muy cómodo, Llop me dio mucha confianza. Con River me sentí muy bien, con mucha ventaja”, confió.

Una visita inesperada en el Monumental fue Maximiliano Rodríguez, quien pasó por el vestuario a saludar a su primo Alexis, que debutó, y a darle apoyo al grupo. “Maxi no estando en el club sigue siendo importante para el grupo, a dos días de salir campeón con Peñarol vino a visitarnos en un partido muy importante y eso lo valoramos mucho”, expresó.

Por último, el zaguero zurdo dejó en claro lo que piensa del cotejo ante Central, dentro de dos semanas. “El Clásico es el partido más importante, el objetivo principal de este semestre. Queremos ganarlo y confiamos en nuestro potencial”, concluyó.