Enfermeros salieron a la calle

Estudiantes y docentes de la Facultad de Enfermería (dependiente de la Universidad Nacional de Rosario), ubicada en San Lorenzo y Riccheri, realizaron a lo largo de toda esta semana clases públicas en la puerta de la institución en reclamo por la falta de espacio en las aulas, más dinero para educación y un “salario docente digno”. “Resolvimos visibilizar lo que pasa para que el ciudadano que no viene a la universidad se pregunte qué pasa y se entere de nuestras necesidades”, detalló Ariel Monti, docente de esa casa de estudios. En esa línea, el maestro de la materia Construcción de la Subjetividad aseguró que “el presupuesto no alcanza” y la pelea por “mejores condiciones de cursado y trabajo” de estudiantes y docentes viene de larga data. “Hace 60 días que estamos con una paritaria docente vencida. El último ofrecimiento fue un aumento de un 18 por ciento a pagarlo en tres cuotas, hasta a fin de año. ¿Quién puede vivir con el sueldo de un docente universitario?”, se preguntó. Monti especificó que la problemática de la universidad es mucho más amplia que el salario docente. “Hay que mejorar las condiciones edilicias para que los alumnos cursen como corresponde y no tengan que sentarse en el piso, ni rendir en los pasillos. También hacen falta más cargos docentes y que los que trabajan ad honorem sean remunerados”, subrayó el docente. Ajuste Según Monti, el gobierno de (Mauricio) Macri “viene realizando un profundo ajuste al pueblo, a los trabajadores, a la educación y a los estudiantes, lo que constituye un problema estructural”. “El gobierno nacional nos pide que seamos creativos y que no hagamos paro. Por eso, hicimos volanteadas en la peatonal, juntamos firmas para la apertura de la paritaria nacional docente, la otra semana hicimos un festival en las escalinatas del Parque España y sacamos las clases a la calle. El próximo 16 de mayo vamos a hacer una marcha nacional universitaria a Buenos Aires para tratar que el gobierno resuelva el problema de la paritaria nacional”, concluyó el maestro. La voz de los estudiantes “Hace dos semanas tuvimos que rendir un parcial en uno de los pasillos porque no entramos en el aula. Uno de nuestros reclamos es por mejoras edilicias, hay estudiantes que escuchan la clase sentados afuera de los salones”, explicó, a su turno, Valmiki Alayo, alumno de tercer año de la carrera de Enfermería y uno de los consejeros del Centro de Estudiantes. “El viejo problema de las aulas que rebalsan”, según Alayo, es sólo por falta de presupuesto. “Queremos explicarles al gobierno nacional y al Rectorado que tenemos que resolver estos problemas y que sabemos que la única manera de hacerlo es destinando los fondos necesarios. Faltan aulas y cargos docentes para poder dividir y garantizar tres horarios de cursado: mañana, tarde y noche. Y lograr que los alumnos entren en todos los salones como corresponde. Hay muchos compañeros que tienen que dejar de trabajar para poder asistir a clases”, describió el estudiante. En tanto, el presidente del Centro de Estudiantes también consideró que el 18 por ciento de aumento propuesto por el gobierno nacional a los docentes “no es acorde con la inflación de la canasta básica y de los tarifazos”. “Es por todo esto que está en riesgo nuestro año académico. Eso incluye tanto el cursado como las mesas de exámenes”, señaló el alumno. COMEDOR CERRADO Otra cuestión a revisar, según Alayo, es la situación del comedor universitario, ubicado en Santa Fe y Riccheri, ya que todavía no terminó su construcción. “El comedor todavía no está construido. A pesar de que el presupuesto para hacerlo está aprobado desde 2013, todavía no tenemos nada”, se quejó el alumno de tercer año de la carrera y consejero del Centro de Estudiantes de Enfermería. “Esto tiene que ver con las prioridades del gobierno nacional. Destina mucho presupuesto para subsidiar a las petroleras y a las mineras, pero para educación pública y salario docente no aporta lo necesario”, advirtió.

