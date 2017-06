Encontraron restos del argentino desaparecido en Perú en el río Cusco

La policía peruana aseguró el lunes que los restos humanos hallados en un río de Cusco, corresponden a un turista argentino que fue dado como desaparecido el 5 de mayo, cerca a la ciudadela de Machu Picchu. “Tras un ADN realizado particularmente por los familiares se confirmó que los restos hallados cerca a Machu Picchu el 31 de mayo pertenecen al turista argentino”, dijo vía telefónica a la AFP un oficial de la región Cusco. El 31 de mayo, un equipo conformado por miembros de los Cascos Blancos de Argentina y la policía peruana de Salvamento de Alta Montaña hallaron en el río Vilcanota del distrito de Machu Picchu partes de un cuerpo humano. La posibilidad de que los restos pertenecieran al argentino Federico Farías era alta para la policía y sus familiares. Pero era necesario practicar un examen de ADN. Este examen, cuyas pruebas contenían sangre del padre y del cuerpo hallado en Cusco, fue remitido a un laboratorio en Lima para su peritaje, el mismo que concluyó con un resultado positivo. “El papá solicito el ADN de forma particular”, explicó el oficial de policía. Otro examen del Instituto Médico legal del Cusco esta pendiente, pero demoraría unos meses. El turista Federico Farías, de 21 años, desapareció el 5 de mayo en el pueblo de Aguas Calientes, en el distrito de Machu Picchu, donde está la ciudadela inca. Según explicó la policía, Farías probablemente buscaba llegar hasta el monumento arqueológico por un camino alterno.

