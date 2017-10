Encontraron granada en su casa: lo acusan de amenazar con volar la comuna y por violencia de género

Arequito fue noticia y no por su ciudadana ilustre, Soledad Pastorutti: durante el allanamiento a dos viviendas linderas, la Policía encontró este viernes una granada apta para detonar en el patio de unas de las casas. Desalojaron a los vecinos de toda la manzana para hacer explotar el arma de guerra. La irrupción policial está vinculada a una denuncia de amenazas por parte del presidente comunal, Juan Pablo Larrambebere, y otra por violencia de género. Apuntan a un hombre que está preso por lo segundo, aunque el artefacto estaba en donde vive su hermana, que también quedó detenida.

Larrambebere comunicó el jueves a la Policía que estaba recibiendo amenazas. “Vamos a hacer volar la comuna con vos adentro”, dijo que le advirtieron. Y agregó sus sospechas sobre la existencia de un explosivo en la dirección allanada.

La Brigada de Explosivos de la Policía arribó desde Rosario a Arequito, evacuó a los vecinos de calle Perón al 1000 y luego hizo detonar la granada tipo FMK2 que las fuerzas de seguridad locales hallaron en el patio de una de las casas allanadas. La orden de intervención en el domicilio, sin embargo, emanó de la fiscal de Casilda Lorena Aronne, quien investiga la denuncia de dos mujeres que acusaron al detenido de intentar agredirlas con un machete y un arma de fuego.

Laura es una de las denunciantes. “El martes pasado, quiso ingresar por la fuerza a mi domicilio, donde viven su ex esposa y sus hijas, a pesar de tener una orden restricción. Entonces, le pedí explicaciones y me sacó corriendo con un machete. Incluso me siguió hasta el Samco, donde ingresó con arma”, relató la mujer a medios de comunicación locales.

En el procedimiento policial, que se inició cerca de las 13 y culminó tras la detonación de la granada alrededor de las 16, se encontró además un machete.