Encontraron a profesora desaparecida en Chajarí

Una profesora de inglés que se encontraba desaparecida hace una semana en Capital Federal, fue localizada hoy en un hotel de la localidad entrerriana de Chajarí, hasta donde, según la investigación, llegó por su propia voluntad, informaron fuentes judiciales y policiales.

Se trata de la docente María de los Ángeles Gianotti (44), quien se encontraba desaparecida desde el miércoles pasado cuando un grupo de amigas realizó la denuncia policial por paradero en la comisaría 43 de la Policía Federal en el barrio porteño de Monte Castro.

Gianotti, que es docente de inglés en las escuelas 2 y 23 del Distrito Escolar 18 y además integra una comisión en el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (Sedeba), fue localizada este mediodía en el apart hotel “Altos del Uruguay”, sobre la avenida Alem 2196 de la mencionada ciudad entrerriana.

La encargada del lugar, Eliana, informó a Télam que Gianotti “estaba hospedada desde el miércoles pasado” y contó que tenían cierta “preocupación” porque la mujer “no salía de su habitación”.

“Me llamó un familiar para avisarme que vieron por televisión la foto de la mujer que teníamos alojada en el departamento 1. Avisamos a la policía. Está un poco confundida, nos dijo que ella había avisado, pero la tenemos contenida”, agregó la encargada del hotel.

La investigación está a cargo de la fiscal María Paula Asaro, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 39, y de efectivos de la comisaría 43 de la Policía Federal, quienes ya tenían el dato de que Gianotti podía estar en Chajarí porque habían determinado que la profesora había sacado a su nombre un pasaje de ómnibus en la terminal de Retiro con destino a esa ciudad entrerriana.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la mujer tiene antecedentes psiquiátricos y estaba separada de su marido, lo que podría haber motivado una crisis.

El ex marido, al declarar en la comisaría, contó que el miércoles 19 mantuvo con su ex mujer una conversación por Whatsapp en la que ella le pedía que el jueves buscara a sus dos hijas a la salida de la escuela, aunque él le aclaró que no podía.

El hombre contó que el jueves las chicas fueron retiradas por la madre de un compañero de una de ellas porque Gianotti no había ido a buscarlas y que en horas de la noche, una de sus hijas lo llamó para avisarle que su mamá nunca había llegado a la casa.

La fiscal Asaro ordenó a la policía entrerriana que realizara el acta correspondiente del hallazgo de la mujer y que si está en condiciones se le tome una declaración.