“En Santa Fe el Estado saca todos los días las máquinas a trabajar”

El ministro de la Producción y candidato a diputado nacional por el Frente Progresista, Luis Contigiani, participó este miércoles de la presentación de “Santa Fe, una economía que se destaca”, una publicación elaborada con datos de ambas carteras que traza un perfil de la provincia, poniendo especial énfasis en el impacto de las políticas públicas en materia económica y productiva.

“La publicación de este trabajo reafirma ante todo la voluntad de un gobierno transparente que muestra todos los números del presupuesto, de la inversión y empleo público, del endeudamiento, del comercio exterior, de las cuentas fiscales y la política tributarias”, comenzó por señalar Contigiani, quien compartió la actividad con su par de Economía, Gonzalo Saglione.

“Aquí se ve un Estado robusto, un Estado fuerte, que en 2017 está alimentando la actividad económica a través de la obra pública a razón de mil millones de pesos por mes. En Santa Fe, todos los días salen las máquinas a pavimentar una ruta, a construir una vivienda, una escuela, un hospital; todos los días salen las máquinas a laburar”, remarcó.

“Eso habla de un Estado presente; un Estado que empuja la economía de toda la provincia porque, además de generar condiciones para el desarrollo, también mostramos cómo esa decisión impacta en el crecimiento del empleo privado registrado”, añadió Contigiani. Y agregó:“Y también que tenemos una economía rica y sustentable a largo plazo, a partir de recursos genuinos, de un nivel de endeudamiento responsable y la menor presión tributaria a nivel nacional. Es decir, no dependemos de las transferencias nacionales de recursos”, explicó.

“De hecho -abundó el ministro-, Santa Fe viene siendo discriminada por la Nación desde 2003 a la fecha en términos de transferencias para obras públicas. En los primeros siete meses de este año, el gobierno distribuyó entre las provincias 35.000 millones de pesos para obra pública. Santa Fe recibió 421 millones, es decir, el 1,2% para una provincia que aporta el 8% del PBI”, apuntó.

Asimismo, se refirió “al presupuesto nacional presentado esta semana, que es la última muestra: no se incluyó el puente Santa Fe-Santo Tomé, el puente Paraná-Santa Fe tiene un presupuesto irrisorio; no figura la autovía de la ruta nacional 11, ni el aval de la operación de endeudamiento para la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón que va a proveer agua a Rafaela; y no hay mención del pago de la deuda que ordenaron los fallos de la Corte Suprema de la Nación por la detracción indebida de los fondos a Santa Fe”, detalló.