En Rosario se dejaron de usar 20 millones de bolsas en 5 meses

Tras cinco meses del polémico cese de entrega de bolsas plásticas de parte de los grandes supermercados, el municipio presentó un informe en el que evaluó el impacto ambiental que representó la eliminación de más de 20 millones de bolsitas. Realizado por el área de Medio Ambiente, el escrito enfatizó la importancia de la regulación del uso del nylon en relación con la significativa disminución del consumo de agua y energía, y de emisión de dióxido de carbono que implicó la implementación de la normativa en la ciudad.

Según el relevamiento que realizó la Subsecretaría de Medio Ambiente municipal, desde marzo a la fecha se produjeron importantes beneficios ambientales gracias a la merma en la producción, entrega y disposición de bolsas de plástico de un solo uso tipo camiseta. En ese sentido, destacaron que al no fabricarse las 20 millones de bolsitas se ahorraron 3.800.000 litros de agua, lo que representa el consumo de 7 años para una familia tipo de de tres integrantes. No es lo único: en términos energéticos se redujo el consumo 67 megajoules, lo que representa 1.600 barriles de petróleo, uno de los componentes de las bolsitas.

Otro de los impactos positivos, según el informe, se relaciona con la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales compuestos que impactan en el cambio climático. En estos últimos cinco meses se dejaron de emitir a la atmosfera 300 toneladas, es decir 300.000 mil kilos de este gas de efecto invernadero. La cantidad es análoga a lo que emite un auto a nafta recorriendo 1.300.000 kilómetros, es decir que diera un centenar de veces (102 y un cuarto) la vuelta al mundo.

Rosario verde

“Es importante considerar el valor social en términos de incorporar hábitos que impliquen mayor conciencia ambiental. Muchos vecinos se adaptaron a la medida. Los hace pensar en cómo usan esa bolsa y para qué la usan; genera un planteo en acciones cotidianas con respecto a cuántos residuos sacamos, cuántas bolsas se usan en hogares. Y permite replantear la cultura del descarte”, señaló la subsecretaria de Medio Ambiente, Cecilia Mijich.

Desde la Municipalidad valoraron, además, que la iniciativa favoreció a aquellos emprendimientos locales vinculados a la producción de bolsas de tela reutilizables, y también de las antiguas bolsas de los mandados, que no sólo son reutilizables sino sumamente resistentes y también se fabrican con plástico. Y además se comenzaron a ver –y por tanto a comercializarse– más asiduamente estructuras aún más resistentes y transportables, como los changuitos de carga vertical con ruedas.

“Hubo un crecimiento en la demanda de este tipo de productos, que pasaron de 10 mil a 40 mil bolsas fabricadas. Si bien es un indicador puntual, da cuenta de que puede haber una oportunidad de negocios para emprendedores locales”, expresó la funcionaria, quien invitó a los vecinos a pensar acerca de las actitudes cotidianas relacionadas con la cantidad de residuos que se generan.

“En la generación de residuos el 30 por ciento puede ser reciclable. Esperamos que estas prácticas puedan trasladarse a acciones concretas que tiendan a reducir residuos en rellenos sanitarios”, concluyó Mijich.

Supermercadistas ambientales

Por su parte, la titular de la Cámara de Supermercados, Verónica Solmi, reforzó el compromiso de la entidad y adelantó una serie de acciones concretas que se orientan en la misma línea de cuidado ambiental.

“Vamos a seguir con el compromiso iniciado como entidad que tiene que ver con la entrega de mil ejemplares de álamos y casuarinas, que se van a usar como barrera de protección para los vientos, en el denominado cordón verde. También haremos reforestación y parquización de una plaza de un barrio a elegir, junto con la designación de 22 supermercados como centros de recepción de reciclables, destinados al Programa Andando, integrado por carreros que dejaron de trabajar con caballos, con tracción a sangre”, indicó Solmi.

En sintonía con los beneficios medioambientales observados a partir del cese en la entrega de bolsitas plásticas, Solmi enumeró algunas medidas que se implementarán en los supermercados de la Cámara. “Planteamos un recambio energético en los supermercados que va a permitir un ahorro por los costos y un ahorro energético; también fomentamos el ahorro de agua con canillas con corte automático, sobre todo en comercios con elaboración propia de comestibles. Además sumamos la utilización de refrigerantes. Son todas acciones que estamos trabajando porque queremos ir un poco más allá del tema bolsa”, agregó Solmi, al tiempo que destacó la colaboración de los integrantes del Taller Ecologista Rosario, el Taller de Comunicación Ambiental, Greenpeace, y la Secretaría de Economía Social.

No hubo conflicto

En cuanto a la polémica que desató la decisión de los supermercadistas de suprimir la entrega de bolsitas plásticas, Solmi advirtió que “no hubo conflicto con los consumidores, ni lo hemos tenido nosotros en los negocios”.

“El debate estuvo en el Concejo, desde el punto de vista legal y desde el Ejecutivo municipal es legal y está bien la implementación. Es una vuelta más de la ordenanza que establecía un máximo de cuatro bolsas para entregar. El Ejecutivo manifestó que no podían fijar precios, por eso no se podía cobrar las bolsas; o se cobraba todo o se negaba todo. De lo contrario, no iba a haber reducción, sino cobro de bolsas”, explicó la titular de la Cámara.

En relación con los cuestionamientos de parte de la industria plástica expresó: “Entendimos a los trabajadores, no así a las empresas de plástico. Tenemos un tema más complejo como es el descanso dominical, el que no nos llevó a despedir a ningún empleado, menos se hará por esto. No vamos a cortar por lo más fino que es el trabajador”, concluyó Solmi.

TODO EL AÑO ES NAVIDAD

Desde la Cámara de Supermercados adelantaron el lanzamiento de un “bolsón accesible” con productos de la canasta básica que, estimaron, estará disponible a partir de mediados de septiembre en los comercios adheridos a la entidad. “Estamos decidiendo cuáles y cuántos productos de la canasta básica lo van a integrar. Es un adelanto de la canasta navideña promocional más barata del país que ofrecemos todos los años. Va a ser un bolsón con precios reales, donde no apelamos a las ofertas de las tarjetas”, explicó Solmi.

Descanso dominical

La Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº2 denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad sobre la ley 13.441, de Descanso Dominical, interpuesto por el supermercado Libertad.

La resolución señaló que los planteos expuestos por la firma comercial reiteran los presentados ya antes (Coto, Jumbo y Carrefour) en una cautelar rechazada, “razón por la cual no resultan aptos para habilitar la vía que intenta”.

El extenso fallo expresa que “las causales de arbitrariedad articuladas en abstracto por la recurrente (supermercado Libertad) no guardan conexión con la realidad del caso, estimada ella a través de una apreciación puramente mínima y provisional, no plena y definitiva”. Por tanto lo expuesto “conduce a denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad deducido”.

Comentarios