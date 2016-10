En plena vigencia, Charly cumple 65

Charly García, la figura más popular del rock argentino, llega hoy a sus 65 años en plena vigencia, con un nuevo disco de estudio en preparación y muestras de cariño de varias generaciones de seguidores y artistas a los que influenció.

Genial, irreverente, polémico, lúcido, y adelantado a su época, García logró trascender el rock y posicionarse como un símbolo nacional desde una rica obra que grafica como pocas la idiosincrasia nacional a la que sumó apariciones en las que estableció la versión vernácula de la figura del rockstar.

Sin embargo, ya sea a la cabeza de populares bandas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Seru Giran, o en su brillante etapa solista, no sólo se limitó a ser el mejor publicista de su obra, sino que sostuvo esta actitud con una música de alta calidad.

Muchas de sus canciones se convirtieron en clásicas bandas de sonido de distintos momentos de la historia reciente, tal como ocurre con “Aprendizaje”, “Canción para mi muerte”, “Películas”, “Peperina”, “No llores por mí, Argentina”, “Los Dinosaurios”, “No bombardeen Buenos Aires”, “No me dejan salir”, “Demoliendo hoteles”, “No voy en tren” y “Filosofía barata y zapatos de goma”, entre tantísimas otras.

Dotado de oído absoluto de nacimiento, García no tardó en convertirse en una suerte de animador de las reuniones que se llevaban a cabo en su casa, a las que solían asistir Mercedes Sosa y Eduardo Falú, a partir de los lazos que su madre tenía con el mundo del espectáculo.

La vida de Charly cambió, según sus propias palabras, cuando conoció a Los Beatles. Con Nito Mestre formó Sui Generis donde desplegó, hasta su separación en 1975, una obra que refleja el mundo adolescente. La segunda mitad de los 70, en pleno auge del rock sinfónico, mostró a García más cercano al rock progresivo, al que desplegó de gran forma en La Máquina de Hacer Pájaros y, más tarde, en Seru Giran, formación que fue calificada como “Los Beatles argentinos”.

En Peperina, de 1981, el último disco de Seru Giran, García anticipó lo que vendría en su etapa solista donde marcó el ingreso del rock nacional a la modernidad.

Los años 90 y la primera década del siglo XXI encontraron a García más concentrado en el concepto artístico vanguardista puesto en marcha en La hija de la lágrima, de 1994, y en Say no more, de 1996.

Tras un episodio relacionado con su salud en 2008, que lo obligó a realizar un estricto tratamiento, García regresó a la actividad en 2009, fecha desde la cual realizó varios conciertos, donde volvió a sentir en carne propia el renovado cariño del público.

Mientras prepara un nuevo disco y se recupera de una operación en la cadera, Charly festeja hoy sus 65 años rodeado de un cariño popular que trasciende las fronteras de su actividad, tal como ocurre con figuras como Carlos Gardel o Diego Maradona, quienes son considerados verdaderos símbolos del sentir argentino.

Ciclo “Octubre García”

Para celebrar el cumpleaños de Charly García, uno de los más importantes músicos de la historia nacional, el Centro Cultural Kirchner (CCK) organizó, a lo largo del mes, una serie de conciertos bautizado Octubre García, ciclo que propuso abordar cuatro discos completos del ícono del rock a través de la interpretación de artistas jóvenes. Se interpretaron las canciones de Confesiones de invierno (1973), segundo álbum de Sui Generis; Peperina (1981), de Serú Girán; Yendo de la cama al living (1982) un material icónico por ser el disco solista debut, y Piano Bar (1984). Hoy, en el día de su cumpleaños número 65, el festejo será con un gran concierto a cargo de los músicos que pasaron por el ciclo: Javier Maldonado, Alfonso Barbieri, Darío Jalfin y Los Alquimistas, Melina Moguilevsky, Tatadios Cuarteto, ChauCoco!, Lucio Mantel y Rosal. Como invitado se presentará Santiago Vázquez.