En octubre se registró un femicidio cada 19 horas

En el pasado octubre 39 mujeres fueron asesinadas en la Argentina, a un promedio de una cada 19 horas, reveló un informe de una ONG especializada en la temática.

La organización civil La Casa del Encuentro lleva adelante desde 2008 el registro de femicidios, que tiene un promedio histórico de uno cometido cada 30 horas.

El último informe presentado este martes sobre el drama de la violencia machista contiene un dato más que preocupante, porque en octubre un total de 39 mujeres resultaron asesinadas, es decir que en Argentina se perpetró un femicidio cada 19 horas en el mes del Día de la Madre y cuando se concretó el histórico Paro Nacional de Mujeres, con millones de manifestantes copando las calles exigiendo que terminen las violencias.

El relevamiento del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano computó 230 crímenes de mujeres cometidos en el marco de violencia de género, entre el primer día de este año y el 31 de octubre último, asesinatos que dejaron sin mamá a 294 personas, en su mayoría menores de edad.

El informe da cuenta de las cifras de un período donde se realizaron dos marchas con la consigna Ni Una Menos, movilizaciones que “no construyen agresores, ellos existen y no deben silenciarnos”, según dijo Ada Rico, responsable del relevamiento al Diario Popular.

A partir de las multitudinarias concentraciones realizadas en el país el 3 de junio y el 19 de octubre de este año se debate en diversos ámbitos sobre el recrudecimiento de la violencia de género.

Por eso, Rico inicia el análisis de las estadísticas explicando que en junio -mes de la segunda marcha organizada por el colectivo Ni una menos- se registraron 13 femicidios “que es el promedio más bajo de los 9 años que llevamos realizando los informes”, pero en octubre “el porcentaje es el más alto desde 2008, con 39” asesinatos.

“Queda graficado de esta manera que no es causa y efecto, es evidente que el agresor no se construye por una movilización, el agresor existe siempre y la causa es mucho más profunda. El violento no lo hace por inspiración o efecto contagio. Hablar de femicidios es nombrar las desigualdades estructurales que existen entre varones y mujeres, es nombrar la violencia extrema y movilizarnos para repudiarla. Es reclamar que dejen de matarnos”, aseveró la dirigente social.

Las estadísticas de enero a octubre 2016 mostraron que 16 mujeres asesinadas habían realizado denuncias y que 12 lograron la exclusión del hogar del violento u órdenes de restricción de acercamiento.

Rico se pregunta: “¿Cómo actúa la justicia? ¿Qué sucedió con las denuncias? ¿Por qué no se las protegió? No tenemos la respuesta. Tenemos femicidios”.

Y avanza con los cuestionamientos, porque hay 202 femicidios (88%), donde no hubo denuncia previa, entonces “¿por qué las mujeres que están en una situación de violencia no denuncian? ¿les falta información, confianza en la policía y la justicia, no tienen donde hacerlo, no las escucharon?”.

Por eso, el informe estadístico elaborado por la ONG viene acompañado con una serie de reclamos, entre otros que “es imprescindible el Registro Oficial Único de Casos de Violencia de Género, como herramienta para el seguimiento y la implementación de más políticas públicas de protección”.

Y también “la reglamentación de la ley 27210, de patrocinio jurídico gratuito, para que las que no tienen los recursos económicos necesarios, puedan tener realmente acceso a la justicia”.

En los primeros 10 meses de este año, 294 hijas e hijos quedaron sin madre, 173 son menores de edad, de allí la urgencia con que reclama la directora de La Casa del Encuentro que se debata el proyecto de ley de pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado, y la llamada Ley Brisa para otorgar una reparación económica estatal para los menores de edad huérfanos a causa de femicidios.