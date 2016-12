En los cruces mano a mano, el Canalla tiene buenos números ante el Millonario

En el historial general de enfrentamientos por torneos de primera división de AFA, no hay equipo que tenga mayor superioridad sobre Rosario Central. Los números de River respecto del Canalla son contundentes: sobre 146 duelos, el Millonario se impuso sobre el Canalla en 77 oportunidades (más de la mitad). Además, se produjeron 44 empates, y los auriazules ganaron los 29 partidos restantes.

Sin embargo, a la hora de analizar los cruces entre ambos en copas nacionales, hay una leve supremacía de los de Arroyito por encima de los de Núñez.

Para Central, los últimos antecedentes son alentadores. En la edición 2015 de Copa Argentina, el equipo de Eduardo Coudet dejó en el camino a River en los dieciseisavos de final. Fue 2 a 0 en el estadio del Bicentenario, en San Juan, con goles de Marco Ruben, de penal, y de Jonás Aguirre, casi sobre el cierre.

Un año antes, en el mismo escenario, el Canalla ya había eliminado a los Millonarios. Fue por cuartos de final, en desempate por penales, tras igualar sin tantos en los 90 minutos reglamentarios.

En total, se registraron ocho cruces eliminatorios entre Millonarios y Canallas jugando por copas nacionales. De esos encuentros, Central ganó cuatro, empató dos y River ganó los otros dos. Cinco de ellos fueron cruces de eliminación directa y el Canalla se impuso en cuatro, cayendo únicamente en la final de la Copa Carlos Ibarguren por un contundente 5-0.

El resumen de estos partidos, ordenados en forma cronológica, es el siguiente:

Copa Competencia Jockey Club 1916: Se enfrentaron en una de las semifinales, igualando en primera instancia 1 a 1. El resultado obligó a que se disputase un nuevo encuentro para definir el pase a la final. Allí, Central se impuso por 3 a 2 y eliminó a River, para luego vencer 2-1 a Independiente en el encuentro decisivo y alzarse con el título.

Copa Competencia 1920: En la segunda ronda de este certamen en el que todas las fases fueron de eliminación directa, Central dejó en el camino a River al derrotarlo por 2-0. Luego, el Canalla eliminó al club Nacional, también de Rosario, por 3-2; y más tarde hizo lo propio con San Isidro, por 2 a 0. En la final, fue derrota frente a Sportivo Almagro (2-0).

Copa Carlos Ibarguren 1937: En el choque decisivo de aquel certamen, River se impuso sobre los auriazules por una contundente goleada. Fue 5 a 0 en el viejo Gasómetro de San Lorenzo, en Boedo.

Copa Suecia 1958: Central y River compartieron el grupo B en aquel torneo que agrupaba a ocho clubes en cada una de las dos zonas que contaba la competencia. Allí, se repartieron las victorias en condición de local y por el mismo resultado en Buenos Aires y Rosario: 3-1. Los de Arroyito compartieron el primer puesto junto a Atlanta con 17 unidades cada uno y eso los llevó a un playoff para definir el pasaje a la final. El Bohemio ganó 1-0 y luego se quedó con el título con una victoria por 3 a 1 sobre Racing.

Copa Argentina 2013/14: Este antecedente es mucho más reciente que los anteriores. Por los cuartos de final de la Copa Argentina, el equipo que por entonces dirigía Miguel Russo igualó sin tantos ante el que conducía el Muñeco Gallardo. Aquella noche, el Millonario utilizó un once integrado en su mayoría por suplentes. En el desempate con remates desde el punto penal, se impuso el Canalla por 5 a 4. En Central no falló ningún ejecutante: Barrientos, Delgado, Ferrari, Caranta y Abreu. Mientras que Bruno Uribarri fue el único que marró para River.

Copa Argentina 2014/15: El último cruce entre ambos fue triunfo auriazul. Central dejó en el camino a River y avanzó a los octavos para medirse ante Ferro. De esta manera, eliminó a los Millonarios por cuarta vez en la historia de las copas nacionales.

Musto: “Quiero estar en la final”

Uno de los pocos aspectos positivos que dejó el partido del domingo ante Lanús, fue que Damián Musto sumó 65 minutos en cancha. El volante no mostró secuelas de la lesión que sufrió en la rodilla derecha y si bien el que debe tomar la decisión es Coudet, hay muchas chances de que Musto retorne a la titularidad para jugar la final de la Copa Argentina de este jueves ante River en Córdoba.

—¿Cómo te sentiste jugando ante Lanús?

—Bien, en líneas generales. Por ahí la sentí en esa que le pegué al arco, que me molestó un poquito y por ahí me quedó la sensación del nervio que se activa y me empieza a molestar. Queda un partido, es todo, y haré lo que tenga que hacer para llegar y ser opción.

—¿El jueves es todo o nada?

—Sí, creo que a todo o nada porque estamos lejos en el campeonato, aunque queda un semestre por delante. Claramente la Copa es el objetivo por las cosas que te puede dar más allá del título. Para nosotros puede ser un antes y un después, se pueden venir muchísimas cosas lindas por delante. Es lo que soñamos, lo que deseamos, lo que venimos anhelando, y vamos a ir por ella.

—¿Te ves adentro en esta final ante River?

—No hablamos nada con el técnico. La idea era hacer 45 o 60 minutos de fútbol con Lanús y tener un parámetro de cómo estaba yo. Después creo que el Chacho decidirá. Soy consciente de que Mauri (Martínez) viene más en ritmo. Pero yo la final la quiero jugar igual. Será una decisión del técnico, que el problema lo tenga él. Yo tenía que tratar de sentirme bien con Lanús, y me sentí bien la mayor parte del partido. Como digo siempre, Central está por delante de todo, y desde el lugar que me toque voy a hacer todo para que la final sea nuestra.