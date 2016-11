En la recta final: se vienen jornadas decisivas

Momentos decisivos se vienen en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol, principalmente en los dos más importantes: el Molinas y la Pinasco. En la Primera C ya está todo liquidado con los ascensos de Botafogo y Bancario, pues sólo resta saber quién será el campeón de la divisional.

El torneo Molinas tendrá mañana una fecha crucial, será la antepenúltima, en la cual Newell’s puede coronarse campeón en caso de derrotar al descendido Tiro Suizo. La Lepra, con nueve puntos en juego, le sacó cinco unidades a Oriental, que tendrá jornada libre. El Rojinegro llevaba una buena diferencia, pero perdió en las últimas dos fechas y eso permitió que el Aurinegro se le acercara. Pero el elenco de la zona sur desperdició una gran oportunidad en la fecha pasada al caer 2-0 frente a Alianza y prácticamente dilapidó toda su ilusión de pelear el título hasta el final.

Si Newell’s, ahora dirigido por Iván Vigo, logra vencer a Tiro Suizo, conseguirá su segundo título en fila. Cabe destacar que al equipo leproso lo dirigió hasta la 25ª fecha Sergio Barbieri, removido de su puesto tras la llegada de Martín Mackey a las inferiores rojinegras.

Pero no solamente estará el título en juego en las últimas tres fechas, ya que falta determinar un descenso. Y ahí la cosa viene muy apretada entre cuatro equipos principalmente. Antes de la fecha de mañana Arijón ocupa el penúltimo lugar con 27 puntos. Delante del elenco de barrio Saladillo se ubican tres grandes de la categoría con 29: Rosario Central, Argentino y Central Córdoba. Un poco más arriba, pero sabiendo que no pueden perder puntos en las jornadas siguientes para no comprometer su estadía en el Molinas, se ubican Unión Americana y Mitre de Pérez con 31, Tiro Federal y Coronel Aguirre con 32 y Pablo VI con 33.

En tanto, en la copa Pinasco falta dilucidar un ascenso y un descenso. General Paz fue por lejos el mejor equipo del torneo al conseguir el ascenso al Molinas y proclamarse campeón. La contracara fue Olympia, que varias fechas antes del final descendió a la Primera C.

Para determinar el segundo ascenso y el otro equipo descendido faltarán diez días, ya que la última fecha se jugará el domingo 13 del corriente. Y en cancha de Río Negro se vivirá una verdadera final con el choque del local y Juan XXIII, segundo y tercero en las posiciones de la Pinasco. La ventaja de ambos es de apenas tres puntos a favor del equipo de barrio Belgrano y en consecuencia tiene a favor dos resultados para subir de categoría. En tanto, al equipo papal sólo le sirve el triunfo para forzar un desempate final.

En cuanto al descenso hay tres equipos involucrados: Renato Cesarini (22 puntos), San Telmo y Griffa (24). La institución que fundó el Indio Solari enfrenta a Morning como local, el elenco de Funes visitará a Social Lux y el club que tiene el nombre de Jorge Griffa quedará libre en la última fecha, lo cual indica que un triunfo de Renato y otro de San Telmo lo condenaría a jugar el próximo año en la Primera C, una situación totalmente impensada años atrás cuando tuvo todo para ser una institución modelo en las formación de jugadores.

Por último, en la Primera C sólo resta conocer el campeón de la categoría. Y por esas cosas del fixture, en la última fecha se enfrentan el líder Botafogo y el escolta Bancario. Ambos ya lograron el ascenso a la B en la fecha pasada, quizás el máximo objetivo trazado al inicio de la temporada.