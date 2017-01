En la NBA, añejo es mejor

San Antonio se quedó con un gran juego de local ante Denver Nuggets por 118-104, sumando así su segunda victoria de forma consecutiva y manteniéndose en el segundo puesto del Oeste. Fue el 33° triunfo del elenco texano, que se afirma cada vez más como escolta de Golden State.

Kawhi Leonard hizo 34 puntos, y Manu Ginóbili fue muy importante con 14 tantos (5/8 en dobles, 1/3 en triples y 1/1 en libres), 5 rebotes, 4 asistencias y 3 robos en 20 minutos. Además, Dejounte Murray se despachó con 24 puntos. La mala, el interno español Pau Gasol se lesionó la mano izquierda.

Mientras, Dallas cayó 99-95 ante Miami Heat y se quedó sin la racha de tres victorias consecutivas. Nicolás Brussino no ingresó.

Los quintetos del All Star

La NBA develó los quintetos titulares para el venidero All Star Game de Nueva Orleans. Luego de las ya varias semanas de votación transitadas, con decisión de los aficionados, los jugadores y la prensa especializada, las formaciones del Este y Oeste no arrojaron demasiadas sorpresas más que la ausencia de Russell Westbrook, el único jugador que por el momento está promediando un triple doble.

El equipo del Este quedó conformado por Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Jimmy Butler (Chicago Bulls) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Por su parte, el conjunto del Oeste estará compuesto por Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Kevin Durant (Golden State Warriors) y Anthony Davis (New Orleans Pelicans). Manu Ginóbili terminó décimo en la votación de los perimetrales.