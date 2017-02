“En el séptimo día” vuelve a sonar, ahora revisitado

“En el séptimo día”, un clásico de Soda Stereo, volvió al ruedo en una nueva versión que se conoció en las últimas horas. Se trata de uno de los éxitos más recordados del emblemático trío y es un adelanto de su próximo álbum, que estará integrado por los temas del espectáculo que la compañía canadiense Cirque du Soleil estrenará en marzo en el Luna Park.

Al igual que el resto del disco, bautizado con el nombre de Sép7imo día, del mismo modo que el espectáculo, este primer corte fue producido por Zeta Bosio y Charly Alberti, según señaló la discográfica Sony Music a través de un comunicado.

Ambos, junto a Cerati, fallecido en 2014 tras cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular, fueron los integrantes de la mítica formación, que estuvo en actividad entre 1982 y 1997, con una breve vuelta en 2007, y fue artífice de éxitos como “De música ligera”, “Persiana americana”, “La ciudad de la furia” y “Juegos de seducción”.

El show del Cirque du Soleil Sép7imo día. No descansaré se estrenará en Buenos Aires el 9 de marzo y será la primera vez que la compañía canadiense ponga en escena un espectáculo basado en una banda musical del perfil de Soda Stereo, después de hacerlo con Love, acerca de Los Beatles, y One y The Immortal World Tour, sobre el rey del pop, Michael Jackson.

El show, que explora el universo poético y musical de la banda liderada por Cerati, cuenta con la participación, en la parte creativa del proyecto, de los otros miembros del trío, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Tras su estreno en Argentina, el montaje desembarcará en Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal mexicano, entre otras ciudades americanas en las que la banda causó furor entre las décadas del 80 y 90.