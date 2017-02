En el río, el panorama es espinoso: crisis en el sector de los pescadores

El dirigente sindical del gremio de los pescadores Juan Carlos Billarreal compartió con El Ciudadano un balance del 2016. Lo calificó de “espinoso”. Es un sector que hace tiempo que está en crisis. Además, aseguró que tienen poca expectativa para el segundo año del gobierno de Cambiemos. Siempre según el gremialista, uno de los grandes problemas a solucionar es recuperar la distribución del cupo exportable de la provincia. En la actualidad, está en manos del gobierno nacional.

—¿Cuál es el balance del gremio en 2016?

—En principio no hubo avances sobre los subsidios para los trabajadores en las últimas fiestas navideñas. En la provincia hay 1.500 pescadores, desde Villa Constitución hasta Villa Ocampo. A cada uno se le entregó un bono de 1.100 pesos. Quedaron afuera cientos de verdaderos pescadores. Por otro lado, le pedimos al gobernador Miguel Lifschitz que tome intervención para los trabajadores de río, a través de la emergencia hídrica. Queremos que otorgue un subsidio por seis meses, un equivalente al salario mínimo. Si no se pesca no se come.

—¿Qué expectativas tienen para este año?

—Muy poca expectativa porque las autoridades de Pesca provincial no le dan importancia a nuestro gremio. Según ellos primero está el campo y después los pescadores. Además vienen del sector lechero. Por eso le pedimos al gobernador que ponga una persona idónea en el cargo. También le pedimos a Lifschitz que, a través de un decreto, cree la Secretaría de Pesca para poder plantear nuestros problemas.

—¿Cuáles son los principales problemas a solucionar?

—El principal es recuperar la distribución del cupo exportable de la provincia, que actualmente se encuentra en manos de Nación. Además, define el porcentaje que le corresponde no sólo a cada provincia, sino a cada frigorífico. La posibilidad de que la provincia pueda manejar los cupos permitiría sentarse a negociar con más firmeza. Nos daría más poder para definir, entre otras cuestiones, el precio que se debe pagar a los pescadores. También necesitamos un carné comercial de sábalo para cada uno. De esa manera podemos verificar quién es pescador y quién no. Ese beneficio lo tiene que otorgar la Secretaría de Producción. Tiene que estar firmado por el Ministerio de Trabajo junto con el gremio de pescadores. Al carné hay que entregárselo al que trabaja los 365 días del año, no al que trabaja para Semana Santa.

—¿Cómo es la relación con las grandes centrales obreras?

— Participo en la CGT de Villa Constitución. Soy miembro de la comisión directiva de la CGT Rosario. Siempre estamos activos donde hay conflictos con los trabajadores, sobre todo cuando surgen problemas en nuestro gremio.

—¿Cómo analizan la gestión de Cambiemos durante el primer año de gobierno?

—Trabajamos siempre por nuestros compañeros pero nos damos cuenta que el dinero no alcanza. Como dirigente sindical tengo que acompañar las gestiones de todos los presidentes, estar a la altura de las circunstancias y poder resolver los problemas a los trabajadores.