En el cierre de la gira europea, Los Pumas no pudieron con Irlanda

Los Pumas no pudieron ante una Irlanda muy eficaz, y en el cierre de la gira, perdieron 28 a 19. Los tantos del equipo argentino llegaron por tries de Joaquín Tuculet, Juan Manuel Leguizamon y Ramiro Moyano, mientras que Nicolás Sánchez aportó dos conversiones. Fue titular el rosarino Emiliano Boffelli y en el complemento ingresó Jerónimo de la Fuente.

El primer tiempo arrancó de manual para ambos equipos. Sin arriesgar demasiado, los dos seleccionados eligieron utilizar mucho la opción de la pelota a cargar, ya sea para disputar o para jugar de manera territorial.

Los Pumas se mostraron prolijos, pero Irlanda se hizo fuerte con los forwards y obligó al equipo argentino a defenderse la mayor de esa primera etapa. Los de verde supieron ponerle presión al equipo argentino y con el correr de los minutos, a partir de dos penales Sexton abrieron el marcador.

El quiebre en la primera etapa llegaría con el try de Stockdale, quien tras recibir de Sexton, correría hasta debajo de los palos para dejar el tanteador 13 a 0 en favor del local.

El complemento arrancó de la peor forma para el Seleccionado Nacional. Una distracción en defensa le permitió a Stockdale quebrar nuevamente por el centro de la cancha, y enfilar a la bandera para poner el partido 20 a 0.

Parecía que se venía la marea verde, sin embargo, Los Pumas empezaron a emparejar las acciones. Con amor propio y tratando de darle dinámica, el equipo argentino se fue posicionando en zona roja y llegó al descuento gracias a un gran un try de Joaquín Tuculet, tras un rastrón de Nico Sánchez.

Argentina empezó a dominar las acciones, pero algunas indisciplinas le costaron demasiado y le permitieron a Irlanda llegar a un nuevo try a través del maul.

Los últimos minutos fueron de puro dominio argentino. Con el ingoal entre ceja y ceja, Los Pumas quemaron todas las naves y tuvieron su recompensa. Primero fue el try de Leguizamon tras un buen movimiento continuado. Luego, llegó la jugada que cerró el partido y que le permitió a Ramiro Moyano llevarse un merecido premio por su gran rendimiento en los ochenta minutos.

Los Pumas cerraron así un año difícil, de mucho aprendizaje, y que sin dudas servirá de cara a las próximas temporadas. Será tiempo entonces de pensar en descansar, recuperar energías y enfocarse en lo que vendrá en el 2018, la antesala a la RWC de Japón 2019.

Síntesis

Irlanda (28): Cian Healy, Rory Best (c), Tadhg Furlong, James Ryan, Iain Henderson, Peter O’Mahony, Sean O’Brien, CJ Stander, Conor Murray, Johnny Sexton, Jacob Stockdale, Bundee Aki, Chris Farrell, Adam Byrne y Rob Kearney. Entrenador: Joe Schmidt

Los Pumas (19): Santiago García Botta, Agustín Creevy (c), Nahuel Tetaz Chaparro, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli, Santiago González Iglesias, Matías Moroni, Ramiro Moyano y Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade

TANTOS PT: 3 y 13m penales de Sexton (I); 20m gol de Sexton por try de Stockdale (I). ST: 2m gol de Sexton por try de Stockdale (I); 14 y 40m goles de Sánchez por tries de Tuculet y Moyano (P); 22m try de Stander (I); 30m try de Leguizamón (P); 34m penal de Sexton (I). CAMBIOS I ST: 8m D. Toner x Ryan, 19m A. Conway x Farrell, 24m R. Ruddock y Dave Kilcoyne x O’Brien y Healy, 26m J. Ryan x Furlong, 34m I. Keatley x Sexton, 35m J. Tracy x Best y 36m L. McGrath x Murray; P ST: 18m G. Bertranou x Landajo, 19m J. Montoya x Creevy, 20m J. De la Fuente x González Iglesias, 24m L. Noguera Paz y E. Pieretto x García Botta y Tetaz Chaparro, 25m J. M. Leguizamón y G. Petti x Lavanini y Alemanno, 31m S. Cancelliere x Boffelli. ÁRBITRO: Mathieu Raynal (Francia). CANCHA: Aviva Stadium, Dublín.