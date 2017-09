En Duendes, sábado de semifinales en el Litoral

La hora de la verdad. El Barrio Las Delicias se viste de gala para recibir las semifinales del Torneo del Litoral, Duendes será el anfitrión y campeón defensor de siete títulos consecutivos. En las instalaciones verdinegras se disputarán las dos semifinales, desde las 14 jugarán Jockey Club ante GER y a las 16 se medirán el equipo local frente a Estudiantes de Paraná. Los ganadores además del pase a la final, se adjudicarán el pasaje para participar del Nacional de Clubes “A” en 2018, mientras que los perdedores jugarán el Nacional “B”.

Verdiblancos y Mensanas jugaron en dos oportunidades en 2017, en ambas triunfo el conjunto del Parque, en el primer duelo la victoria fue más holgada y en el segundo se definió con un penal de Ramiro Picotto en la última jugada del encuentro. El choque seguramente se parecerá a ese último encuentro, muy trabado, siendo un verdadero test match.

Jockey no contará con Alberto Di Bernardo, quien se fracturó un dedo en el partido ante Old Resian por la última fecha de la zona Campeonato y en su lugar jugará Ignacio Dogliani de 19 años. El XV de Jockey será el siguiente: Tomás Baravalle, Lucas Vignau, Gaspar Torres, Facundo Saranich, Felipe Tellería (c), Máximo Oliveros, Facundo Lucas, Sebastián Binner, Facundo Saad, Ignacio Dogliani, Facundo Ferrario, Paolo Mac, Dan Isaack, Manuel De Marco y Juan Albertengo.

Gimnasia, en tanto, no presenta bajas por lesión, pero sólo confirmó un plantel de 25 jugadores, que concentraron en Funes y al cierre de esta edición no estaba confirmada la formación.

Mucho se rumoreó con la posibilidad de que Leonardo Senatore juegue ante Jockey, El Hincha consultó al Puma y fue el mismo jugador quien negó dichas versiones.

Por el lado de Duendes, el único ausente es Facundo Sacovechi (desgarro), con lo cual el verdinegro jugará con la formación que lo llevó a ser el mejor equipo de la zona Campeonato. El equipo que presentará el campeón defensor será el siguiente: Mauro Genco, Juan Prieto, Felipe Arregui, Ignacio Gandini, Nicolás Sánchez, Ignacio Fantin, Ignacio Cej, Jeremías Del Mastro, Pedro Imhoff, Santiago Araujo, Juan – Rapuzzi, Santiago Chocobares, Maxi Nannini, Rodrigo Santiago y Román Miralles.

Estudiantes tendrá la ausencia anunciada de Juan Manuel Lescano, quien se fue a jugar a España, en su lugar jugará Simón Bollo de 19 años. El equipo: David Londero, Exequiel Genzelis Gallinger, Leonel Pérez Centurión, Facundo Ferrer (c), Agustín Bustos, Lisandro Uranga, Jacinto Delbue, Ignacio Fariña, Simón Bollo, Juan Diego Zabalegui, Facundo Otegui, Franco Vartorelli, Juan Ignacio Buson, Tomás Ferreyra y Fermín González Leites.

Todo listo para ver el mejor rugby de la región.