En Central hay bajas, vueltas y dudas

Arranca la semana que desembocará en el Clásico del domingo frente a Newell’s, en el Gigante a partir de las 16. Y claro está que el inicio no sea el ideal por las secuelas que dejó el último partido. Es que a la ausencia de Giovani Lo Celso (expulsado ante el Pincha) se le sumará, casi con seguridad, la de Walter Montoya. Aunque como contraposición, el cuerpo técnico recuperará a Cristian Villagra y a Teófilo Gutiérrez.

Ayer, el médico del plantel Marcos Diez le realizó un estudio por imágenes al Chaqueño. Y el mismo arrojó que el mediocampista sufrió una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Según lo averiguado por este medio, Montoya no fue descartado para el domingo. Aunque es casi un hecho que se lo perderá, ya que este tipo de lesiones demandan, como mínimo, alrededor de 10 días de rehabilitación.

Más allá de los cambios obligados y las vueltas del Kity y Teo, allegados al cuerpo técnico le confiaron a El Hincha que habrá retoques en lo táctico. Y una de las zonas que sufriría cambios será la zaga central. Luego, para buscar a los reemplazantes de los lesionados, el Chacho primero deberá definir el esquema y si mantiene el 4-3-1-2 no hay que descartar que el colombiano sea el enganche. Así, sin Lo Celso y con la casi segura ausencia del importante volante por el sector derecho, con las vueltas de Villagra y Teo y con varios interrogantes, el Canalla comenzará hoy a trabajar de cara al compromiso del próximo domingo en Arroyito ante la Lepra.

Habrá bono obligatorio

La dirigencia de Rosario Central decidió que el domingo será el “Día del Club”, algo que está avalado en el estatuto de la institución. Es por este motivo que todos los que quieran presenciar el Clásico ante Newell’s en el Gigante de Arroyito deberán acceder con un ticket obligatorio cuyo monto será de 160 pesos.

La venta de los tickets comenzará hoy y se extenderá hasta el viernes. El expendio se realizará vía online y en varios lugares físicos: sede de calle Mitre 853, Subsede Pichincha (Oroño 49 Bis) y Tienda Zona Sur, en horario a confirmar.

La compra se registrará directamente en el carné y la cuota de octubre paga. Las personas con discapacidad que tengan su carné de prioridad ingreso 2016 no abonarán el ticket, pero sí deberán hacerlo los acompañantes.

Por otro lado, la dirigencia informó que la venta de plateas para el Clásico del domingo será únicamente para socios. El expendio tendrá lugar viernes y sábado en las boleterías del estadio desde las 10 y hasta las 18. El monto de las mismas será de 400 pesos.

Lo Celso: “Tengo una tristeza enorme”

“La verdad que me fui con muchísima bronca más allá de la derrota. Me voy injustamente expulsado, Diego (Abal) no midió con la misma vara en ningún momento, me saca amarilla para condicionarme primero en la falta a (Lucas) Rodríguez, que la punteó primero. En el segundo tiempo llego tres segundos antes a la pelota que (Israel) Damonte y me dice a la próxima te echo, no había sido foul. Y la última de (Jonathan) Schunke me voy con los tapones marcados en la pierna y me termina expulsando”. La declaración corresponde a Giovani Lo Celso quien se perderá el partido del domingo, el último Clásico antes de su partida a Francia.

Más tarde, a la hora de hacer mención sobre lo que se perderá tiró: “Me pierdo todo. Como hincha y como jugador el Clásico es el partido que esperan todos y que no me lo permita jugar Abal porque me voy injustamente expulsado me da una tristeza enorme. Ya se los dije a mis compañeros. Les pido perdón a mis compañeros y disculpas públicas al cuerpo técnico y a la gente. Para mí es un tristeza enorme no poder jugar mi último Clásico, la bronca es esa”.

—¿Qué te duele más: la derrota o que te perdés el partido con Newell’s?

—Duele mucho esta derrota pero más allá de la derrota, me duele la expulsión. Me deja afuera de lo que puede ser mi último clásico y en lo personal nunca me sentí medido con la misma vara.

—¿Qué opinión tenés del arbitraje que tuvo Diego Abal?

—Abal no mide con la misma vara a (Leandro) Desábato para hablar que a mí, soy joven tengo 20 años pero me podía hablar de la misma manera. El Chacho trató de calmarme un poco pero la tristeza era mucha. Ya desde el primer minuto sentía que Abal no me hablaba de la misma forma que a Desábato o a cualquier hombre.

—Considerando lo que comentás y que estabas amonestado, ¿no pensaste en pedir el cambio?

—El Chacho me preguntó y le dije ‘no, Chacho tranquilo que estoy bien’. Estaba al tanto de la amarilla pero también tengo que jugar. Aguirregaray en el primer tiempo me pega sin pelota y no le saca tarjeta. Por eso digo que no midió con la misma vara.

El dato: 3 expulsiones sufrió el juvenil Giovani Lo Celso en los 48 partidos que lleva en el Canalla. Además le mostraron 11 tarjetas amarillas. Lo curioso es que al enganche lo echaron más veces que los goles que lleva convertidos: 2.