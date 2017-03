En busca de los pasajes

Con el objetivo de clasificar a playoffs en el horizonte, este viernes se abrirá la fecha 12 de la fase regular de la Liga Provincial Copa Santa Fe.

En la zona A, desde las 21.30 Atalaya recibirá al puntero Atlético San Jorge con la particularidad de haber sido el único elenco que le ganó en la temporada.

Mientras, El Tala visitará a Atlético en Rafaela en un juego que puede definir el pasaporte para los conducidos por Gustavo Lalima.

En el marco del grupo B, en tanto, Temperley intentará dar un paso importante en pos del objetivo en casa ante Cacu de Ceres.

Talleres de Villa Gobernador Gálvez, por su parte, lo tiene mucho más complicado en la visita al escolta Sportivo Suardi, que va por asegurar su puesto en la postemporada.

El domingo será el turno para Sportsmen, que visitará a Unión de San Guillermo pero en el estadio de Sportivo Suardi.

Por la zona A jugarán también este viernes a las 21.30 Gimnasia y Esgrima de Santa Fe vs. San Lorenzo de Tostado y Colón de San Justo vs. Adeo de Cañada de Gómez.

También este viernes chocarán los elencos del grupo B: Atlético Sastre vs. Firmat, y Brown de San Vicente vs. Colón de Santa Fe.

En la zona C habrá dos duelos este viernes a las 21.30, Sport Cañadense vs. 9 de Julio de Rafaela y Santa Paula de Gálvez vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, mientras que el domingo se enfrentarán Racing de San Cristóbal vs. Ceci de Gálvez.

Los cinco primeros elencos de cada uno de los grupos y el sexto mejor clasificado serán los 16 equipos que ingresen a los playoffs en busca del ascenso al Torneo Federal. Se confeccionará un tabla general y allí se armarán los cruces para disputar la primera etapa de la postemporada al mejor de tres encuentros.

Rosarino en Puerto Rico

Este viernes se abrirá la segunda semifinal de la Liga de las Américas en la ciudad puertorriqueña de Ponce y de la que saldrán dos equipos para acompañar en el Final Four a Fuerza Regia de México y a Guaros de Venezuela. Desde las 18.45 San Lorenzo enfrentará a Hebraica Macabi, elenco uruguayo que cuenta con el rosarino Omar Cantón, mientras que a su término se medirán el local Leones con Bahía Basket, el otro equipo argentino de la competencia.