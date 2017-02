En Amstrong inyectarán a la red eléctrica energía verde

El Inti, como parte de un consorcio público privado, pondrá en marcha en la localidad santafesina de Armstrong un sistema de generación distribuida utilizando energía solar y eólica con elementos de operación inteligente. El ahorro y autoproducción energética son las ventajas del nuevo esquema.

El proyecto se denomina Redes Inteligentes con Energías Renovables (Prier), y apunta a promover la participación activa del usuario para acercar la generación al consumo. Uno de sus objetivos es diversificar la matriz energética nacional. Las acciones comenzaron formalmente a principios de 2016 y se extenderán durante los próximos tres años, período en el que se conformará una red de generación distribuida utilizando energías renovables. Su puesta en marcha está a cargo de un consorcio asociativo público-privado que integran el Inti, la Facultad Regional Rosario de UTN y la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito de Armstrong (Celar).

La red convencional convivirá con la red inteligente, y esta última será la encargada de administrar la inyección de energía renovable, integrando la energía eólica y solar en el tendido eléctrico. El proyecto contempla el desarrollo y puesta a punto del know how necesario para modificar las estructuras de las redes de distribución, transformándolas en sistemas con desempeño activo, no sólo en lo que respecta al consumo de energía sino a su producción. Para lograrlo, está previsto incentivar un programa de sensibilización, comunicación y capacitación en diferentes niveles para lograr una mayor participación de la población local en el proyecto bajo el concepto de prosumidores.

El desafío es que el proyecto se replique, y hay con qué: en la Argentina existen unas 418 cooperativas que distribuyen energía eléctrica, entre otros servicios, a más de 2.405.779 usuarios. Sólo en Santa Fe, hay 59 cooperativas eléctricas, que con un marco técnico adecuado podrán ingresar al proyecto.

Normas santafesinas

La Empresa Provincial de Energía (EPE) estableció en octubre de 2013 la Resolución 442, que habilita a la generación distribuida en baja y media tensión con fuentes renovables de energía y establece los procedimientos técnicos para las mismas.

En esta línea, el consorcio está colaborando en un proyecto de ley nacional para elaborar un marco normativo que asegure los incentivos necesarios.

Armstrong en red

El Prier contempla la instalación de sistemas solares fotovoltaicos y aerogeneradores de baja potencia conectados a la red de distribución local. Se prevé la instalación de una planta fotovoltaica de al menos 200 kilovatios en el parque industrial local, base de un mix de generación distribuida para entregar energía eléctrica a la red de distribución. Las instalaciones de baja potencia, en tanto, serán instaladas en emplazamientos residenciales urbanos y espacios públicos.

Lo que hay

La cooperativa cuenta con una distribución en Media Tensión constituida por 6 circuitos alimentadores, cuatro de los cuales son urbanos (uno residencial, dos residenciales industriales y uno industrial) y dos rurales.

Plan técnico

Dentro del Consorcio, el Inti colabora en la evaluación técnica de los productos, en el diseño de las instalaciones y en los estudios técnicos. Asimismo se están completando capacidades en los laboratorios de fotovoltaica, eólica de baja potencia e inversores de corriente para conexión a red, entre otros.

En el espacio destinado a la planta fotovoltaica, se instalarán 880 paneles de 250 vatios, 10 equipos inversores trifásicos de 25 kilovatios, un sistema de monitoreo de energía –para vigilar de manera remota el estado de generación de la planta– y un transformador elevador de baja a media tensión para poder inyectarla en la red.

Los paneles convertirán la energía solar en eléctrica previa inversión de corriente continua a alterna y elevación de tensión. Esta energía será cuantificada por un medidor bidireccional y, de esa manera, podrá ponderarse su aporte.

Los fondos

El Prier, aprobado en el marco de la convocatoria Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS), recibió más de 14 millones de pesos del Fondo Argentino Sectorial y, como contraparte, el Consorcio aportará más de 13 millones de pesos para la ejecución del proyecto que compromete una inversión total de 28 millones.

Las compras de equipos que corresponden a las instalaciones de planta fotovoltaica y de techo ya se realizaron a empresas locales, y actualmente se están llevando adelante las adquisiciones de equipamiento para medición en campo y en laboratorio.

El sistema de Armstrong puede generar un promedio anual de 525 megavatios-hora de energía eléctrica inyectada a la red.