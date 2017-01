Empleados de Mefro Wheels iniciaron un acampe en el ingreso a la planta

“No estamos suspendidos ni echados, estamos desafectados”. En sus 63 años de vida y en los 13 que lleva en Mefro Wheels, Rubén nunca había escuchado ese término en relación a su trabajo. La palabra “desafectado” le llegó con el año nuevo cuando los encargados de la fábrica de llantas informaron a los más de cien obreros que no podían entrar porque no había materia prima para trabajar. Dicen que les dijeron que se fueran a su casa y que esperaran, que no había nada para hacer. Anteayer, con el fin de cuidar que no se desmantele la empresa ni se lleven las máquinas –únicas garantías de la continuidad laboral– decidieron montar un acampe en la puerta de la compañía de capitales alemanes, única en el país que queda activa en su rubro.

Después de no cobrar la semana pasada el sueldo correspondiente a la segunda quincena de diciembre, los trabajadores de Mefro Wheels esperan que el conflicto se destrabe mañana en la audiencia que se realizará en el Ministerio de Trabajo. Según los operarios, para seguir trabajando es fundamental que se apruebe un crédito de 7 millones de pesos que posibilitará la compra de materias primas y poner de nuevo la compañía en funcionamiento.

Además, según los operarios, en la fábrica de llantas lo que no falta es trabajo. “Hay pedidos pendientes que deberíamos empezar a hacer sí o sí la semana que viene, pero la empresa aduce que no tiene dinero para comprar los materiales”, contó Rubén Zamora, quien trabaja en la firma desde los tiempos de la originaria Cimetal, que luego de un largo proceso de quiebra quedó en manos de Ferrosider SA, en septiembre de 2003. A la deuda con los proveedores se suman los sueldos de la segunda quincena de diciembre.

El acampe apunta precisamente a eso: cuidar las máquinas. Mientras afuera los más de cien obreros se turnan para hacer guardias las 24 horas, adentro de la compañía siguen trabajando los gerentes, jerárquicos y administrativos. “De hecho, los que no cobramos el sueldo somos los operarios. Todos los administrativos cobraron en tiempo y forma”, distinguieron los empleados del sector de producción. Ellos suman al menos 120, y cobran por quincena, mientras que el personal administrativo recibe haber mensual.

El cese de actividades en Mefro Wheels se dio en el marco del reciente traspaso de la firma productiva a manos de una empresa de reestructuración financiera, lo que alertó a los trabajadores. Desde la Unión Obrera Metalúrgica habían denunciando hace tres meses una situación de “autovaciamiento”, ya que sospechaban que la empresa matriz vendió llantas directamente a las terminales argentinas. En respuesta, el titular de la UOM, Antonio Donello, solicitó al gobierno nacional que prohíba a Mefro Wheels la importación de lo que produce en la zona sur de Rosario, con la advertencia de que, de no revertirse esa situación, sería la empresa más grande que cierre sus puertas.

A dos días de terminar el 2016 la fábrica Mefro Wheels anunció que las acciones en el país de origen se habían transferido hacia una empresa dedicada a la reestructuración financiera, también alemana. Para los trabajadores, la movida también puede responder al interés de la empresa en un crédito provincial. “Como la cosa venía complicada prepararon el terreno para que seamos la carne de cañón”, sospechan.

El viernes pasado, la UOM, el ministro de Trabajo de la Provincia, Julio Genesini, y un representante legal de la empresa se reunieron en la sede de la cartera laboral en Rosario. Con muchos formalismos pero pocas respuestas, la audiencia pasó a un cuanto intermedio para mañana, día en que los trabajadores esperan que la empresa presente una propuesta para retomar la producción.

“El conflicto se tiene que resolver esta semana porque si no cumplimos con los pedidos y con tiempos de entrega, corremos el riesgo de que nos saquen de las listas de proveedores, y ahí sonamos”, advirtieron los trabajadores.

“Que se presenten”

El gobierno de la provincia manifestó ayer, en coincidencia con el acampe de los trabajadores de Mefro Wheels, que hay fondos para asistir a la empresa y que así lo informaron por vía escrita: “Solicitamos que se presenten”, explicó el ministro de la Producción, Luis Contigiani. El funcionario recordó que durante 2016 el Estado provincial asistió a empresas en crisis para que se preservaran unidades productivas y puestos de trabajo. Y recordó que lo mismo se ofreció a la firma de llantas: “Para el gobierno intervenir en estos casos es prioridad. Pero pedimos que la empresa se presente: no podemos dar fondos si no hay un beneficiario”, expuso Contigiani, marcando que la condición para avanzar en salvataje es “respetar las fuentes de trabajo”.