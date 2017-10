Emisarios observarán jugadores rojinegros en el Coloso

Newell’s necesita dinero. Y la dirigencia sabe que la única manera de equilibrar un poco las finanzas es con la venta de uno o dos jugadores, algo que incluso ya se habló con el juez Fabián Bellizia.

En ese sentido, el domingo en el Parque habrá algunos intermediarios que observarán a futbolistas leprosos que potencialmente podrían ser vendidos. Y Llop confirmó esta versión al asegurar que estaba en conocimiento del tema y bromeó al decir que “algunos de los que vienen a ver juegan y otros no”.

La alusión de Llop tiene que ver con Milton Valenzuela, uno de los futbolistas que aparece en el ojo de varios clubes y quien el domingo no será titular. Algo similar sucede con Franco Escobar, que es candidato a ser transferido en el receso y cuyo contrato concluye en junio del próximo año.

Pero hay dos que sí serán observados: Joaquín Torres y Braian Rivero. El neuquino apareció con buenos rendimientos en este torneo y es uno de los futbolistas potencialmente más vendible. Y Rivero también fue sondeado por algunos intermediarios.

Bonos a 200 pesos y venta de entradas

Bajó la tensión y el partido se jugará sin problemas. Los empleados del club decidieron en asamblea no ir al paro y aceptaron la propuesta de la dirigencia de cobrar la mitad del sueldo de septiembre adeudado el lunes. Y en busca de recaudar para ese pago, este sábado de 8 a 20 continuará la venta del bono obligatorio de 200 pesos (el domingo costará 250) y además arrancará el expendio de entradas. Los precios: general no socio 450 pesos (incluye el bono); platea superior este socios 500, no socios 750; inferior este, 600 y 850; visera 700 y 950; tribuna oficial, 300 y 550. En todos los casos el valor incluye el bono. El domingo las boleterías se abrirán a las 8 hasta el inicio del partido.