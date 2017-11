Emilio Jatón: la apuesta socialista para desafiar a Cambiemos en Santa Fe

El periodista Emilio Jatón es, desde 2015, senador provincial por el departamento La Capital y en las últimas elecciones fue electo concejal por la ciudad de Santa Fe como cabeza de lista del Frente Progresista, cargo que asumirá en diciembre.

Jatón venció en su territorio al candidato del intendente José Corral y ahora asoma como principal referencia del socialismo para disputarle a Cambiemos la ciudad capital en 2019. “Me gustan los desafíos y ese puede ser uno más”, señaló en diálogo con El Ciudadano.

—Luego del triunfo de Cambiemos a nivel nacional, comenzaron los despidos. ¿Cómo está la situación en Santa Fe?

—No tiene demasiado impacto porque no hay un gran cordón industrial. Sí se está sintiendo en las pequeñas y medianas empresas y en los comercios, que bajaron las ventas. Hay menor consumo. El principal empleador es el comercio, luego la industria y por último el Estado.

—La ciudad de Santa Fe fue una excepción de lo que ocurrió en la provincia con un amplio triunfo de Cambiemos. ¿Cómo se tendría que rearmar el Frente de cara a 2019?

—Cada partido se va a ir rearmando en sus distintos funcionamientos. En el Frente Progresista será de una manera y en Cambiemos de otra. Hicimos una gran elección. Si queríamos un boca de urna, esta elección dijo que nosotros estábamos 20 mil votos arriba de Cambiemos y esa es la primera lectura que tenemos que tener.

—¿Se ve peleando la intendencia?

—Depende de lo que suceda. Hay que armar equipos, hay que pensar y mirar la ciudad. A nosotros nos gustan los desafíos y ese puede ser uno más.

—¿Cómo imagina al socialismo peleando la provincia?

—El Frente Progresista tiene que saber leer los números y volverse a armar. Coincido con lo que dice el gobernador (Miguel Lifschitz): hay que abrir el Frente a todas las fuerzas políticas, instituciones y ONG que quieran participar. Hay mucha gente que quiere participar en política y no encuentra los canales.

—¿Y con respecto al trabajo solidario?

—En la campaña nos encontramos con gente que venía de diferentes sectores políticos y se acercaron a trabajar con nosotros. El objetivo era modificar la vida de las personas y de los barrios. La política puede canalizar todas esas energías y el Frente Progresista es el canal adecuado.

—La idea de la Nación de bajar Ingresos Brutos, ¿cómo afectaría a la provincia y a las comunas?

—Hay que dar una discusión sobre el federalismo, la autonomía de la provincia y de los municipios. Hay que tomar esa cuestión en todos los planos: el político, el económico y el laboral. Lo importante es que no salgan perjudicados los que menos tienen.

—¿Hay una manera distinta de hacer política hoy, cómo llega un candidato a los medios?

—Yo soy producto de eso. Si llegué a la política, no es para hacer lo que critiqué desde el periodismo. Sé los errores que se cometen en política y cómo se pueden hacer las cosas desde otro lugar. A mí me gusta la cercanía con la gente, no me gustan los títulos onerosos ni los cargos altisonantes. Creo en el contacto diario, en escuchar, en el diálogo, en la transparencia. Esos son valores que nunca voy a abandonar.

—En ese contacto con la gente, ¿cómo logró traducir una idea política?

—Son muchos años de contacto con la gente, desde el periodismo, trasladando ideas. Conozco la ciudad, sus barrios, sus recovecos; interpreté esa realidad que conocía hace mucho tiempo y volví a escucharla desde otro lugar, con otras herramientas. Eso la gente lo valoró. La gente no sólo vota un slogan sino historias, pasado y presente.

—¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad de Santa Fe?

—Me preocupa la falta de equidad, de diálogo y de planificación, esos son los tres puntos centrales. Es una ciudad que quedó vieja en su infraestructura y hay que repensarla pero no de espaladas a la gente sino con la gente.

—Y en la provincia, ¿cuáles son las principales falencias?

—Tiene problemas que no son propios. Todo depende de lo que suceda en la Nación con las macropolíticas. Hoy la provincia tiene una deuda que la Nación no le paga y eso favorecería al desarrollo en todos los aspectos. Santa Fe está pasando un buen momento ya que está endeudada en bajos porcentajes, puede salir a recibir préstamos, está discutiendo reformas constitucionales, políticas y de libertad de prensa, pero en esas discusiones entran en juego muchos actores y a veces ganan o pierden. Hay un clima de discusión política y eso es bueno.