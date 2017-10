Embalsamar mascotas es un acto de amor, dice el taxidermista que contrató Daniela Cardone

Oficios hay muchos pero algunos tienen menos difusión. Uno de ellos es el de taxidermista, el arte de disecar animales para conservarlos con apariencia de vivos. La actividad se remonta a los egipcios y requiere de extrema destreza y prolijidad. Aníbal Principiano es vendedor comercial y tiene como hobby prolongar la existencia de un animal de manera artificial. “Es un trabajo de mucha paciencia. Es mitad arte y mitad ciencia. La gente que trae a sus animales para embalsamarlos lo hace por amor a sus mascotas o como trofeo”, explicó.

En Rosario no es fácil mantener la eternidad de una mascota. Gisela quiere embalsamar a su chihuahua de 14 años el día que ya no esté. E imagina el camino a Buenos Aires, en su auto, con el cuerpo de su perrito camino a la eternidad.

“Si Puky muere, la cargo en el auto y me voy a Buenos Aires a que la embalsamen”, sostiene María Laura para quien despegarse de su mascota no es algo que esté en los planes.

El nombre de Principiano trascendió a los medios, luego de que la modelo Daniela Cardone decidiera embalsamar a su mascota. Pero en Rosario no es fácil conseguir un embalsamador y no son pocos los que imaginan Ensa perpetuidad para el fiel compañero de la vida.

Perros, gatos, guacamayos, iguanas, lagartos overos, cobayos, tortugas, hámsters, pescados y colibríes, son algunos de los animales que recibe Aníbal en su casa de San Justo, localidad cabecera del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

La técnica consiste en retirar la piel del animal para remojarla y curtirla. En el segundo paso se colocan piel, ojos y boca. El proceso terminado y entregado lleva alrededor de 30 días.

Los taxidermistas nos quedamos con la piel de lo animales que se curte, se procesa, se elabora y se curar para que no se le caigan las plumas a las aves y los pelos a los mamíferos. Hay distintos procedimientos, el que se usa actualmente es vegetal, es decir, un tratamiento inocuo, no contaminante y no es perjudicial para la salud que garantiza la preservación de la piel en cualquier animal. Hacemos un montaje y posicionamos al animal, lo que se ve como un animal embalsamado”, detalló Principiano.

Según Aníbal la taxidermia es la mejor opción de tener una mascota “para siempre”, ya que si deciden enterrarlo, el que no tiene un pedazo de tierra, tiene que pedir permiso a alguien. Y si optan por la cremación es muy onerosa.

El taxidermista contó que en el caso de los gatos y perros, los dueños piden que se los embalsame con ojos entreabiertos, en posición de descanso o acurrucado pero siempre con la boca cerrada. “Son un miembro más de la familia y deciden conservarlo. Algunos los ubican en la entrada de su casa, arriba de un sillón, de una cama o en el lugar predilecto que frecuentaba el animal”, explicó.

Embalsamar a un perro o a un gato –del tamaño de un caniche toy– cuesta cerca de 4 mil pesos. En el caso que sea un animal más grande sale el doble. “Siempre pido que me manden varias fotos o los traigan para pasarles un presupuesto del trabajo. Todos los animales tienen su vericueto, en cada trabajo se aprende y es un desafío” confesó Principiano.

Uno de los perros más grandes que embalsamó el especialista fue de raza ovejero belga. Y una de las anécdotas que no se le borrará de su retina es el de una mujer que le llevó un colibrí para taxidermizar. “Una señora tenía un perro y en el jardín de su casa casi todos los días se posaba un colibrí, el perro quiso atraparlo, dio un salto y lo mató. El colibrí quedó en una cala posando en el aire, quedó espectacular”, rememoró.

Aníbal contó que el oficio siempre le gustó pero por falta de tiempo no podía. “Desde hace varios años que embalsamo a cualquier tipo de animal. Es la mejor forma de conservarlo por la eternidad”.

un lindo gatito (Matute)

Daniela Cardone embalsamó a su gato Matute el año pasado y quien estuvo a cargo del proceso fue Aníbal Principiano. Cardone tenía seis gatos y Matute murió mientras estaba en Pinamar. La ex modelo confesó siempre pensó en embalsamar a su mascota porque fue enorme el amor que le tuvo. “Amor de mi vida, mi ángel Matute. Te pienso siempre”, escribió en su cuenta de Twitter. En referencia al trabajo del taxidermista, Cardone dijo que su trabajo fue un arte. “Su olorcito y sus pelitos son iguales. Matute quedó espectacular, hermoso”, sostuvo Cardone.