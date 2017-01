El video de Teo Gutiérrez que disparó la polémica

El habilidoso pero no menos polémico Teófilo Gutiérrez, subió un video este miércoles a la noche a Instangram en el que, si bien no dice explícitamente que se quiere ir de Rosario Central, les confiesa a los fanáticos de Junior de Barranquilla que todavía no se cerró su pase a ese equipo colombiano y que jugar en su país natal sería uno de sus deseos.

🙏🏻❤️#gloriadios A video posted by Teo Gutierrez (Oficial) (@teogutierrez_) on Jan 11, 2017 at 8:29pm PST

El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, dijo este jueves en diálogo con Radio 2, que el colombiano habló con miembros de la comisión directiva auriazul y les comentó que estaba muy agradecido por que lo contrataron y que se sentía muy cómo por estar en Central.

Al mismo tiempo manifestó que estaba muy enchufado con el inicio de la pretemporada.

No obstante, Carloni dijo que Teo tiene un inconveniente familiar, el cual no trascendió, y que el club del barrio de Arroyito se puso a disposición del jugador para lograr que se sienta lo más cómodo posible, “por lo menos durante el próximo semestre”, ya que su contrato finaliza en junio próximo.