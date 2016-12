El vermut fue Gigante: la previa de la final ante River se vivió a full en el Gigante

No hubo nuevas canas ni uñas comidas. No hubo tantos nervios y el corazón no se aceleró casi nunca. Ya llegará el tiempo para que eso suceda. Pero ayer no pasó; lo que sí sucedió fue que el encuentro sirvió para calmar ansiedades y hablar de lo que está por venir: una nueva final. Fue el vermut ideal que pudieron tener los canallas en la previa del jueves.

Los hinchas llenaron el Gigante, como siempre, independientemente que jugó el alternativo. Es que nadie se quiso perder la posibilidad de darle fuerza a la camiseta que el jueves jugará por la gloria. Uno de los más ovacionados fue el Chacho Coudet, quien no solamente recibió el apoyo por haber sido el último partido del año como local, sino que al entrenador lo llenaron de buenas vibras.

El partido fue una excusa, algunas cosas positivas y de las otras también se vieron. Los pibes se mostraron y se observó lo que nace de la cantera.

Los hinchas tuvieron su encuentro. Los vecinos de platea no pararon de imaginarse la final frente a River y los de la popular no dejaron ni un instante de cantar. Y todos juntos se ilusionaron para que esos gritos se conviertan en un plus donde los que jugaron ayer tendrán el deber de trasmitirles a sus compañeros y que sea llevado en la valija de viaje. Aquella que irá cargada a Córdoba con la ilusión de ser campeón…

“Tengo la cabeza acá”

Eduardo Coudet evitó hablar de su continuidad. Y si bien no lo hizo, el aire que circuló ayer por Arroyito fue que el entrenador dirigió su último partido al frente de Central como local. En cada respuesta utilizó palabras evasivas cada vez que fue consultado sobre si se había despedido del Gigante. “Tengo la cabeza en Central”, reiteró el entrenador una y otra vez. Y sobre el final añadió: “Estamos enfocados en la final, estamos a 90 minutos de un título. La gente se lo merece, vamos a hacer todo lo posible”.

Al ser consultado sobre la derrota ante el Granate, el Chacho comentó: “Habíamos hecho un gran planteo, por momentos manejamos bien la pelota y pusimos incómodo al rival. Pagamos caro los errores”.

Venta de pasajes online

Hoy a las 13 comenzará la venta de pasajes, con entrada incluida, para la final del jueves. La misma será únicamente para socios y se realizará de manera on line accediendo a la página del club www.rosariocentral.com. El costo de los mismos será de 750 pesos y los micros partirán el jueves a las 10.