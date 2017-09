“El triunfo nos ayuda a tomar confianza”

Juan Manuel Llop consiguió el sábado ante Olimpo su primera victoria en este segundo ciclo como entrenador leproso y ahora apunta a repetir lo hecho ante los bahienses en el próximo cotejo ante Lanús. El “Chocho” dialogó con el programa “Una Buena Tarde” de Radio Del Plata y, ya más tranquilo, analizó el presente rojinegro e hizo hincapié en algunos jugadores y situaciones puntuales.

Lo primero que apuntó el DT fue la importancia de los tres puntos obtenidos, señalando que “siempre estuve tranquilo, este triunfo ayuda al plantel para que vaya agarrando confianza. La victoria se fue dando por decantación, porque jugamos bien con Unión y no merecíamos perder con Huracán”.

El entrenador destacó la inclusión de Braian Rivero en el once titular y la variante que le dio al equipo: “Su ingreso era justamente para lograr lo que hizo, jugar más por abajo y tener la pelota. Cuando jugamos con Guevgeozian por ahí la tendencia, por su estilo de juego, es tirar el pelotazo al área”.

“A Leal lo veo mejor y el gol le va a venir bien a la confianza. Ojalá que le vaya mejor que el partido pasado, pivoteó muy bien y peinó muchas pelotas a pesar de su altura”, afirmó el director técnico al hablar puntualmente de la actuación del delantero portugués.

Llop habló de la situación que vivieron Joel Amoroso y Víctor Figueroa, que tuvo finales diferentes. El DT sentenció: “Lo que hicieron con ellos es una injusticia, hablé con Joel y le dije que no entendía lo que había pasado. La postura que tomó cada uno es respetable, no todos piensan igual y más cuando hay diferencia de edad”. Y opinó cómo hubiera actuado él: “Deberían haber cobrado todos o ninguno, o todos algo equitativo… Cuando era capitán yo hacía eso”.

El entrenador habló del tema Danilo Ortiz, defensor que espera definir su situación en breve, afirmando que “está entrenando con nosotros y estamos esperando su resolución”.

Sobre las críticas que recibe por el funcionamiento del equipo, Llop reconoció: “No leo, no escucho y no miro, por eso me ven tan tranquilo, no tengo la menor idea de que se habla alrededor”.

Por último, el DT leproso habló de cómo trata él su idea de juego y la enseñanza que recibió en la entidad del parque Independencia, al afirmar: “Nunca voy a decir que Newell’s tiene que ganar como sea, esa no es la idiosincrasia que aprendí en este club”.

El próximo paso será Lanús el lunes 25 en la Fortaleza granate y allí el entrenador quiere volver a ver el funcionamiento que tan conforme lo dejó tras el triunfo ante Olimpo el pasado sábado como local.

El caso Danilo Ortiz

Danilo Ortiz no juega en Newell’s, pero tampoco sabe que será de su futuro inmediato. Es por eso que el defensor decidió salir a hablar y contar las sensaciones que vive en este momento.

En charla con el programa Cardinal Deportivo de Paraguay, afirmó: “Ningún dirigente me llama ni me explica nada, eso es lo que me molesta. Yo estoy esperando la autorización para poder jugar, pero el juez no me autoriza. Es una situación muy molesta porque uno viene con mucha ilusión y le pasa esto. No estoy jugando ni cobrando”.

Además, el ex Godoy Cruz advirtió que pasos podría seguir si esto no se soluciona: “Si ellos siguen así, vamos a iniciar acciones legales contra el club. Dios quiera que eso no ocurra y se pueda solucionar todo cuanto antes. Yo estoy entrenando y ya firmé mi contrato. Estoy esperando la autorización”.

Cabe destacar que el juez Fabián Bellizia no le autorizó a la dirigencia leprosa el contrato para que el defensor pueda formar parte del plantel leproso para afrontar la Superliga que se esta desarrollando. Por lo tanto, el futbolista no va a poder jugar este semestre en Newell’s, pero tampoco lo podrá hacer en Godoy Cruz, club desde donde llegó a la entidad del parque Independencia para esta temporada.

La dirigencia que encabeza Eduardo Bermúdez esta tratando de lograr que el magistrado les autorice que la Lepra le pague el contrato hasta el mes de diciembre, en lo que sería un préstamo sin cargo, para un futbolista al que no podrán utilizar, y a fin de año resolver si lo pueden sumar como refuerzo o si se vuelve al conjunto mendocino. El futbolista se entrena, y lo seguirá haciendo, con el plantel profesional, porque su idea siempre fue vestir la casaca rojinegra.

La idea de la comisión directiva leprosa es evitar que si el defensor se va, luego le inicie una demanda legal por no haber jugado ni cobrado durante este tiempo, lo que no solo sería una acción por no cobrar, sino por daños y perjuicios ya que no puede jugar en este tiempo.

La resolución de este tema depende del juez Bellizia y todas las partes involucradas buscan que se resuelva lo antes posible, pero más que nada, quieren que el resultado sea favorable para todos, especialmente para el jugador que dejó Godoy Cruz para venir al Parque.

Define el Tribunal de Disciplina

El Comité Ejecutivo de AFA decidió enviar el tema de la declaración jurada de Newell’s al Tribunal de Disciplina.

La dirigencia leprosa se reunió la semana pasada con Agremiados y tiene un principio de acuerdo para saldar la diferencia en la deuda, que sería una cifra cercana a los tres millones de pesos. Con esta decisión, los miembros del Tribunal de Disciplina decidirán si la declaración jurada que presentó la entidad leprosa está en regla o no.

Desde la comisión directiva de Newell’s consideran que no hay ninguna razón para que le quiten puntos al equipo que dirige tácticamente Juan Manuel Llop.